Планы Польши по созданию танков К2 при участии Южной Кореи столкнулись с трудностями, сообщает EADaily со ссылкой на газету "Речь Посполита".
Министерство обороны Польши ранее сообщало, что контракт на поставку 180 танков К2 будет подписан во время Международной выставки оборонной промышленности в Кельце, которая пройдёт в начале сентября 2024 года.
Однако, по информации из газеты, договорённость с корейской компанией "Хёндэ Ротэм" пока не достигнута. Как указывает издание, только на поставку производственной линии потребуется не менее полутора лет. Более того, переговоры о закупке 180 боевых машин откладываются из-за отсутствия соглашения между сторонами и неопределённости с финансированием контракта.
Представители корейского концерна не дают комментариев по этому вопросу, а польские участники переговоров также воздерживаются от заявлений.
Пресс-секретарь Агентства по вооружению Польши Гжегож Полак подчеркнул, что агентство выполняет свои задачи в соответствии с планами и процедурами.
Контракт (многозначный термин) — одно из значений: особое соглашение между человеком и государством, порождающее административно-правовые отношения.
Конце́рн (нем. der Konzern — интерес, участие) — финансово-промышленная группа компаний разных отраслей промышленности, что и отличает её от других форм объединений. Например, концерн Volkswagen включает в себя предприятия автомобильной, электронной, судостроительной и прочих отраслей промышленности. Типичным является сохранение юридической и хозяйственной самостоятельности участников, но с учётом координации со стороны доминирующих финансовых структур. Обычно участники концернов объединяют не только экономический потенциал, но и усилия в рыночной стратегии. Основным преимуществом концерна является концентрация финансовых и других ресурсов.
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