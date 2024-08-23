Переговоры о поставке танков К2 в Польшу затягиваются

Закупка Польшей танков К2: сложности в переговорах и неопределённость сроков

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Планы Польши по созданию танков К2 при участии Южной Кореи столкнулись с трудностями, сообщает EADaily со ссылкой на газету "Речь Посполита".

Фото: kresy.pl is licensed under free more info

Министерство обороны Польши ранее сообщало, что контракт на поставку 180 танков К2 будет подписан во время Международной выставки оборонной промышленности в Кельце, которая пройдёт в начале сентября 2024 года.

Однако, по информации из газеты, договорённость с корейской компанией "Хёндэ Ротэм" пока не достигнута. Как указывает издание, только на поставку производственной линии потребуется не менее полутора лет. Более того, переговоры о закупке 180 боевых машин откладываются из-за отсутствия соглашения между сторонами и неопределённости с финансированием контракта.

Представители корейского концерна не дают комментариев по этому вопросу, а польские участники переговоров также воздерживаются от заявлений.

Пресс-секретарь Агентства по вооружению Польши Гжегож Полак подчеркнул, что агентство выполняет свои задачи в соответствии с планами и процедурами.

Уточнения

Контракт (многозначный термин) — одно из значений: особое соглашение между человеком и государством, порождающее административно-правовые отношения.

Конце́рн (нем. der Konzern — интерес, участие) — финансово-промышленная группа компаний разных отраслей промышленности, что и отличает её от других форм объединений. Например, концерн Volkswagen включает в себя предприятия автомобильной, электронной, судостроительной и прочих отраслей промышленности. Типичным является сохранение юридической и хозяйственной самостоятельности участников, но с учётом координации со стороны доминирующих финансовых структур. Обычно участники концернов объединяют не только экономический потенциал, но и усилия в рыночной стратегии. Основным преимуществом концерна является концентрация финансовых и других ресурсов.

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