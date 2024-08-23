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От штрафа до банкротства и тюрьмы: эксперт рассказал о последствиях неуплаты долга по кредиту

Эксперт Хаминский: беря кредит, нужно объективно оценить свои возможности
2:09
Экономика » Финансы

Перед тем как взять крупный кредит, важно объективно оценить свои финансовые возможности и условия возможного перекредитования, советует руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT.

Эксперт Хаминский: беря кредит, нужно объективно оценить свои возможности
Фото: Openverse by cafecredit, CC BY 2.0

"Многие люди берут кредиты или займы, не оценивая реалистично свои способности к их возврату, поддаваясь на агрессивную рекламу банков и микрофинансовых организаций. Когда приходит время погашения долга, они ведут себя так, как будто проблемы не существует, надеясь на удачу или придумывая необоснованные оправдания", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что такое поведение может привести к банкротству. По словам Хаминского, если просроченная задолженность превышает 500 тысяч рублей, кредитор имеет право инициировать процедуру банкротства и выставить имущество должника на торги. В некоторых случаях закон допускает признание гражданина банкротом даже при меньшей сумме задолженности, пояснил он.

Также Хаминский указал на риск уголовного преследования.

"Если задолженность по судебному решению составляет 3,5 млн рублей и более, кредитор может привлечь должника к уголовной ответственности по статье 177 УК России. Санкции по этой статье могут варьироваться от штрафа до 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет. Наказание будет значительно строже, если следствие докажет, что заемщик изначально не намеревался возвращать деньги и планировал присвоить их", — добавил он.

В таком случае речь будет идти о мошенничестве в сфере кредитования, подчеркнул специалист. В таком случае, согласно статье 159.1 УК России, должнику грозит от двух лет до 10 лет тюрьмы, в зависимости от ущерба, пояснил Хаминский. Перед тем как брать в долг значительную сумму, следует хорошо оценить свои финансовые возможности и предусмотреть условия перекредитования на всякий случай, посоветовал эксперт.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем. Фактически, кредит является юридическим оформлением экономического обязательства.

Долг — обязательство, а также денежные средства или другие активы, которые кредитор передаёт заёмщику (дебитору) с условием их возврата в будущем и (или) выплаты вознаграждения. Долг позволяет физическим или юридическим лицам совершать те операции, на которые у них иначе не хватило бы финансовых возможностей.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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