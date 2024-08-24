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Продажа презервативов возросла на 8% в России

Маркетплейсы сообщают об увеличении спроса на средства контрацепции
1:43
Экономика

По итогам первого полугодия 2024 года в России наблюдается рост продаж презервативов и противозачаточных таблеток как в денежном, так и в количественном выражении, сообщает Lenta. Расходы на эти средства достигли максимума за последние пять лет.

Маркетплейсы сообщают об увеличении спроса на средства контрацепции
Фото: Freepik by freepik, PDM

Выручка аптечных сетей увеличилась до 19,3 миллиарда рублей, по сравнению с 16,7 миллиарда рублей в том же периоде прошлого года и 17,2 миллиарда рублей в 2022 году. В предыдущие три года продажи держались на уровне 12,1-13,5 миллиарда рублей.

В сети "36,6" отметили рост продаж презервативов на 8% и противозачаточных таблеток на 10%. На маркетплейсе "Здравсити" продажи таблеток возросли на 22%, а на Wildberries реализация контрацептивов увеличилась на 25% в годовом выражении.

По мнению Михаила Бурмистрова из "Infoline-аналитики", увеличение продаж связано с повышением осведомленности молодежи и доступностью контрацептивов благодаря пунктам заказов в малых населенных пунктах.

Николай Беспалов из RNC Pharma отметил, что экономическая ситуация также играет роль: россияне откладывают рождение детей.

Ранее сообщалось, что за первые десять недель 2024 года продажи тестов на беременность составили 612 миллионов рублей, установив рекорд за последние пять лет.

Уточнения

Контраце́пция (от новолат. contraceptio — исключение) — предотвращение беременности механическими, химическими и другими противозачаточными средствами и способами.

Вы́ручка (также встречается как оборот и объём продаж) — полная сумма требований (в том числе неоплаченных), предъявленных предприятием или предпринимателем покупателям в результате реализации произведённой продукции, услуг, работ за определённый период. Выручка является одним из видов доходов компании.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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