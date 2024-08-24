Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Короткая тренировка для увеличения бицепсов
Сладкая и аппетитная тыква: чем и когда нужно подкормить растения
Автостат назвал десять самых популярных авто среди россиян в середине августа
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: отлично подойдёт к любым мясным блюдам
Основные признаки неиспользования земельного участка
Почему стоматологи против чистки зубов во время душа
Физики выявили новый возможный источник низкочастотных гравитационных волн
Топ самых тёплых морей для пляжного отдыха: где купаться круглый год
Почему тёмный шоколад защищает кожу от ультрафиолетовых лучей

В Сингапуре открылось огромное хранилище золота и серебра

Сингапур открывает хранилище для золота
0:46
Экономика

В Сингапуре открыли новое крупное хранилище для драгоценных металлов, чтобы удовлетворить возросший спрос со стороны богатых клиентов, сообщает Bloomberg.

Сингапур открывает хранилище для золота
Фото: Марина Бэй Сэндс вечером by Someformofhuman is licensed under законодательство Сингапура (Закон об авторском праве 2021 года (Закон 22 от 2021 года))

Шестиэтажный склад The Reserve занимает 16 700 квадратных метров и может хранить 10 000 тонн серебра и 500 тонн золота. Компания Silver Bullion Pte Ltd. планирует расширение из-за высокого числа запросов.

Спрос на золото растет на фоне геополитической нестабильности, и инвесторы вкладываются в него из-за опасений по поводу стабильности мировых валют. Цены на золото достигли рекорда, превысив 2500 долларов за унцию, а серебро подорожало более чем на 20%.

Уточнения

Геополитика (географическая политика; др.-греч. γῆ — земля, πολιτική — государственные или общественные дела) — направление политической мысли, концепция о контроле над территорией, о закономерностях распределения и перераспределения сфер влияния (центров силы) различных государств и межгосударственных объединений. .

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Осенняя обрезка губительна для этих цветов: о чём нужно знать садоводам

Обрезка растений осенью — важное и необходимое мероприятие для многих садоводов. Она помогает растениям подготовиться к зиме, формирует их будущий облик. Но не для всех цветов осенняя стрижка будет полезной.

Под страхом гибели: 4 вида цветов, которые нельзя трогать осенью ни в коем случае
Овощное рагу с красной фасолью: для этого блюда нужны самые простые продукты
Лёгкое овощное рагу: готовим вкуснейшее блюдо из одного кабачка, морковки и пары ложек фасоли
Засолка сала в домашних условиях: 6 безошибочных шагов к кулинарному успеху
Куриная печень, тушённая в сметане с лучком: безумно вкусно с пюре, макаронами или рисом
На Украине сосредоточие всех глобальных процессов, и США будут сражаться там до последнего Дмитрий Плотников Польша передала право умереть первой Германии. Молдавию даже не спросят Любовь Степушова Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин
Ключ к богатому урожаю яблок: фосфорная подкормка в августе
Грибы лисички обладают антипаразитарными свойствами
Это мешает добиться результатов: фитнес-тренер назвала 5 ошибок в домашних тренировках
Это мешает добиться результатов: фитнес-тренер назвала 5 ошибок в домашних тренировках
Последние материалы
Сладкая и аппетитная тыква: чем и когда нужно подкормить растения
Автостат назвал десять самых популярных авто среди россиян в середине августа
Основные признаки неиспользования земельного участка
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: отлично подойдёт к любым мясным блюдам
Почему стоматологи против чистки зубов во время душа
Физики выявили новый возможный источник низкочастотных гравитационных волн
Топ самых тёплых морей для пляжного отдыха: где купаться круглый год
Почему тёмный шоколад защищает кожу от ультрафиолетовых лучей
Halliburton столкнулась с кибератакой, нарушившей работу сети
Тревел-блогер Ансталь: продумывание поездки поможет сэкономить в путешествии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.