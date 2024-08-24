В Сингапуре открылось огромное хранилище золота и серебра

В Сингапуре открыли новое крупное хранилище для драгоценных металлов, чтобы удовлетворить возросший спрос со стороны богатых клиентов, сообщает Bloomberg.
Шестиэтажный склад The Reserve занимает 16 700 квадратных метров и может хранить 10 000 тонн серебра и 500 тонн золота. Компания Silver Bullion Pte Ltd. планирует расширение из-за высокого числа запросов.
Спрос на золото растет на фоне геополитической нестабильности, и инвесторы вкладываются в него из-за опасений по поводу стабильности мировых валют. Цены на золото достигли рекорда, превысив 2500 долларов за унцию, а серебро подорожало более чем на 20%.
Геополитика (географическая политика; др.-греч. γῆ — земля, πολιτική — государственные или общественные дела) — направление политической мысли, концепция о контроле над территорией, о закономерностях распределения и перераспределения сфер влияния (центров силы) различных государств и межгосударственных объединений. .
Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Обрезка растений осенью — важное и необходимое мероприятие для многих садоводов. Она помогает растениям подготовиться к зиме, формирует их будущий облик. Но не для всех цветов осенняя стрижка будет полезной.