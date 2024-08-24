В Сингапуре открылось огромное хранилище золота и серебра

Сингапур открывает хранилище для золота

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Сингапуре открыли новое крупное хранилище для драгоценных металлов, чтобы удовлетворить возросший спрос со стороны богатых клиентов, сообщает Bloomberg.

Фото: Марина Бэй Сэндс вечером by Someformofhuman is licensed under законодательство Сингапура (Закон об авторском праве 2021 года (Закон 22 от 2021 года))

Шестиэтажный склад The Reserve занимает 16 700 квадратных метров и может хранить 10 000 тонн серебра и 500 тонн золота. Компания Silver Bullion Pte Ltd. планирует расширение из-за высокого числа запросов.

Спрос на золото растет на фоне геополитической нестабильности, и инвесторы вкладываются в него из-за опасений по поводу стабильности мировых валют. Цены на золото достигли рекорда, превысив 2500 долларов за унцию, а серебро подорожало более чем на 20%.

Уточнения

Геополитика (географическая политика; др.-греч. γῆ — земля, πολιτική — государственные или общественные дела) — направление политической мысли, концепция о контроле над территорией, о закономерностях распределения и перераспределения сфер влияния (центров силы) различных государств и межгосударственных объединений. .

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.

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