Последствия отмены льготной ипотеки: июль побил рекорды по количеству и размерам кредитов

Frank RG: в июле средний ипотечный кредит достиг рекордных 4,6 млн рублей

3:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Изменения и закрытие некоторых программ льготной ипотеки существенно повлияли на структуру выдачи кредитов. В июле средний размер ипотечного кредита увеличился на 3%, достигнув рекордных 4,6 млн рублей, как следует из отчета по ипотечному рынку от Frank RG. Наибольший рост наблюдался по программам "Семейная ипотека" (+24% к июню, до 6,5 млн рублей) и "IT-ипотека" (+18% к июню, до 10,9 млн рублей).

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Также увеличение среднего чека было зафиксировано по программам "Льготная ипотека" до 4,1 млн рублей (+7%, часть таких кредитов была выдана по ранее одобренным заявкам), и "Дальневосточная и арктическая ипотека" до 5,8 млн рублей (+15%).

Однако, после окончания срока действия некоторых льготных программ в прошлом месяце, структура ипотечных кредитов значительно изменилась. Доля кредитов на покупку нового жилья снизилась на 29 процентных пунктов (п.п.) до 23%, доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — на 9 п. п. до 5%, тогда как доля кредитов на готовое жилье выросла на 27 п. п. до 52%.

По данным Frank RG, в июле было выдано 76,8 тысяч ипотечных кредитов, что на 56% меньше по сравнению с июнем. Общая сумма выданных кредитов составила 350 млрд рублей, что на 55% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты связывают это снижение с завершением программы "Льготная ипотека" для новостроек 1 июля 2024 года, изменениями условий по "Семейной ипотеке" и "IT-ипотеке", а также с ростом ключевой ставки до 18%, что привело к увеличению ставок по рыночным программам до уровня 20% и выше.

На начало августа совокупный объем ипотечного портфеля составил 20,6 трлн рублей. Программы "Семейная ипотека" и "IT-ипотека" продлены до 2030 года, но в новом формате.

Центробанк ранее прогнозировал снижение объема выдачи ипотечных кредитов в 2024 году до 4,8 трлн рублей, по сравнению с 7,8 трлн рублей в 2023 году. При этом, ожидается рост ипотечного портфеля банков на 1,8-2,2 трлн рублей, или на 7-12%.

Управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов связывает увеличение среднего размера выданных кредитов с завершением массовых программ льготной ипотеки, изменением условий целевых программ и повышением порога по ним. Он считает, что это привело к снижению объема выдач ипотеки, что делает сравнение средних показателей менее корректным, а также к снижению инвестиционного спроса на покупку дешевых и более ликвидных объектов недвижимости. В результате структура ипотечных выдач претерпевает изменения, что может привести к дальнейшей волатильности средних показателей, которые могут меняться в любую сторону и сложно прогнозируемы.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств.

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

Рост — процесс увеличения какого-либо качества со временем. Качества могут быть как физическими (например, рост в высоту), так и абстрактными (например, взросление человека, расширение системы):