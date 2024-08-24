Вторая крупнейшая нефтесервисная компания мира стала жертвой кибератаки

Halliburton столкнулась с кибератакой, нарушившей работу сети

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Halliburton, второй по величине поставщик нефтяных услуг в мире и один из ключевых игроков в области гидроразрыва пласта, стала жертвой кибератаки, сообщает Zero Hedge.

Фото: Flickr by Maarten Heerlien, CC BY 2.0

Инцидент нарушил работу штаб-квартиры компании в Хьюстоне и повлиял на некоторые из ее глобальных сетей.

Представитель компании сообщил, что Halliburton сотрудничает с ведущими внешними экспертами для решения проблемы.

Атака затронула бизнес-операции компании в ее кампусе в северном Хьюстоне, а также некоторые глобальные сети.

Компания попросила некоторых сотрудников не подключаться к внутренним сетям.

Halliburton не подтвердила и не опровергла информацию о инциденте, но признала наличие проблемы, затрагивающей некоторые ее системы.

"Мы знаем о проблеме, затрагивающей некоторые системы компании, и прилагаем все усилия, чтобы оценить ее причину и потенциальное влияние … Мы активировали наш заранее запланированный план реагирования и работаем над решением проблемы как внутри компании, так и с помощью ведущих экспертов", — заявили в компании CNN.

Неизвестно, является ли киберинцидент атакой с использованием программ-вымогателей.

Уточнения

Инцидент (лат. incidentis — "случающийся") — случай, недоразумение, происшествие (обычно неприятное), столкновение.

Программа-вымогатель программа-шантажист — тип зловредного программного обеспечения, предназначен для вымогательства, блокирует доступ к компьютерной системе или предотвращает считывание записанных в нём данных (часто с помощью методов шифрования), а затем требует от жертвы выкуп для восстановления исходного состояния.

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