Вторая крупнейшая нефтесервисная компания мира стала жертвой кибератаки

Компания Halliburton, второй по величине поставщик нефтяных услуг в мире и один из ключевых игроков в области гидроразрыва пласта, стала жертвой кибератаки, сообщает Zero Hedge.
Инцидент нарушил работу штаб-квартиры компании в Хьюстоне и повлиял на некоторые из ее глобальных сетей.
Представитель компании сообщил, что Halliburton сотрудничает с ведущими внешними экспертами для решения проблемы.
Атака затронула бизнес-операции компании в ее кампусе в северном Хьюстоне, а также некоторые глобальные сети.
Компания попросила некоторых сотрудников не подключаться к внутренним сетям.
Halliburton не подтвердила и не опровергла информацию о инциденте, но признала наличие проблемы, затрагивающей некоторые ее системы.
"Мы знаем о проблеме, затрагивающей некоторые системы компании, и прилагаем все усилия, чтобы оценить ее причину и потенциальное влияние … Мы активировали наш заранее запланированный план реагирования и работаем над решением проблемы как внутри компании, так и с помощью ведущих экспертов", — заявили в компании CNN.
Неизвестно, является ли киберинцидент атакой с использованием программ-вымогателей.
Инцидент (лат. incidentis — "случающийся") — случай, недоразумение, происшествие (обычно неприятное), столкновение.
Программа-вымогатель программа-шантажист — тип зловредного программного обеспечения, предназначен для вымогательства, блокирует доступ к компьютерной системе или предотвращает считывание записанных в нём данных (часто с помощью методов шифрования), а затем требует от жертвы выкуп для восстановления исходного состояния.
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