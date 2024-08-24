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Росатом приобрёл 50% акций компании по производству нейтрализаторов

50% акций ведущего производителя нейтрализаторов теперь принадлежат Росатому
0:57
Экономика

"Росатом" купил 50% акций одного из ведущих российских производителей нейтрализаторов и выхлопных систем, сообщает ТАСС.

50% акций ведущего производителя нейтрализаторов теперь принадлежат Росатому
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Предприятие "Русатом химия", входящее в состав топливного дивизиона "Росатома", приобрело 50% долю в капитале компании "Формат экологичные решения" (ООО "ФЭР"), которая производит нейтрализаторы для очистки выхлопных газов и комплектные выхлопные системы.

ООО "ФЭР" считается одним из лидеров в российском автопроме в этом сегменте и располагает производственными мощностями в Тольятти, Самарская область.

Приобретение доли в ООО "ФЭР" поможет укрепить позиции на рынке очистки выхлопных газов, где "Росатом" уже лидирует в производстве автокатализаторов.

ООО "Русатом химия" — дочернее предприятие ТВЭЛ, которое объединяет активы топливного дивизиона "Росатома" в области специальной химии.

Уточнения

А́кция (нем Aktie, от лат. actio — [помимо прочего] право (на что-то), которое может быть отстояно в суде) — эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца.

Выхлопная система — система выпуска отработанных газов. Включает выпускной коллектор, каталитический конвертер (на автомобилях, выпущенных после 1975 года), сажевой фильтр (у дизельных двигателей, стоит до каталитического конвертера по ходу выхлопных газов) и глушитель.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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