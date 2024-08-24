Госдума обсуждает введение обязательной маркировки должников на сервисах знакомств

Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил обязать сайты знакомств маркировать профили пользователей, которые имеют задолженность по алиментам, сообщает РИА Новости.
В своем обращении к министру цифрового развития Максуту Шадаеву Даванков отметил, что необходимо усилить меры по принуждению должников к выплате алиментов, поскольку долг по алиментам продолжает расти и превышает объем взысканных средств.
Даванков предложил, чтобы владельцы сайтов знакомств могли получать информацию о должниках из публичного реестра, который планируется запустить в мае 2025 года.
С учетом современных технологий распознавания лиц такая маркировка может добавляться к профилям автоматически.
Даванков считает, что это поможет защитить пользователей сайтов от нежелательных знакомств с людьми, которые не выплачивают алименты.
Алиме́нты (от лат. alimentum — иждивение, содержание) — средства (деньги) для питания (содержания), которые закон обязывает выплачивать одного из супругов другому, родителя — несовершеннолетнему ребёнку, взрослого ребёнка — пожилому родителю, и т. д. Могут выплачиваться или перечисляться добровольно или принудительно, в судебном порядке.
Реестр — форма систематизации, учёта; список, перечень, опись, система.
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