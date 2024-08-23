Работодателям запретят платить ниже прожиточного минимума

В России изменят систему расчёта зарплат с 2025 года

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам сооснователя онлайн-бухгалтерии "Мое дело" Анастасии Моргуновой, с 1 января 2025 года в России изменится система расчета зарплат, сообщает Вести.

Фото: PxHere is licensed under CC0

С нового года МРОТ будет привязан к медианной зарплате, и его соотношение должно составлять не менее 48%. По словам Моргуновой, федеральный МРОТ увеличится на 3198 рублей и составит 22 440 рублей.

Также с января для некоторых категорий граждан изменятся ставки НДФЛ, так как будет введена прогрессивная шкала налогообложения от 13% до 22%.

Моргунова добавила, что прожиточный минимум в следующем году вырастет в среднем на 15%: федеральный — до 17 733 рублей, а для трудоспособного населения — до 19 329 рублей. Работодатели обязаны будут выплачивать зарплату не ниже этих показателей.

Уточнения

Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации — законодательно установленный минимум, применяемый для регулирования оплаты труда за час, день, неделю, месяц, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности и иных целей обязательного социального страхования. МРОТ также используется для определения величины налогов, сборов, штрафов и иных платежей, которые исчисляются в соответствии с законодательством Российской Федерации в зависимости от минимального размера оплаты труда.

Подоходный налог — основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических или юридических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.