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Chanel инвестирует в швейцарскую часовую компанию MB&F

Chanel приобретает 25% акций MB&F
1:10
Экономика

Французский модный дом Chanel инвестирует в швейцарскую часовую компанию MB&F, известную своими необычными дизайнами и инновационными механизмами, сообщает Bloomberg.

Chanel приобретает 25% акций MB&F
Фото: freepik.com by bristekjegor is licensed under free more info

Chanel приобретает 25% акций MB&F, что обеспечит независимому производителю финансовую стабильность, а Chanel укрепит свои позиции в мире высококлассных часов.

Основатель и креативный директор MB&F Максимилиан Бюссер заявил, что эта сделка "гарантирует выживание компании". Финансовые условия сделки не разглашаются.

MB&F, основанная в 2005 году, известна своими часами с уникальным дизайном, напоминающими животных, автомобили или космические корабли. Несмотря на цены, превышающие $100 000, спрос на часы MB&F остается высоким.

Сделка с Chanel позволит MB&F продолжать развиваться и сохранять свой уникальный стиль. Для Chanel, в свою очередь, это инвестиция в высококлассный часовой сегмент, позволяющая расширить свое влияние в этой сфере.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.

Иннова́ция нововведе́ние — внедрённое или внедряемое новшество, обеспечивающее повышение эффективности процессов и (или) улучшение качества продукции, востребованное рынком. Вместе с тем, для своего внедрения инновация должна соответствовать актуальным социально-экономическим и культурным потребностям. Примером инновации является выведение на рынок продукции (товаров и услуг) с новыми потребительскими свойствами или повышение эффективности производства той или иной продукции.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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