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Британцы готовятся к повышению счетов за электричество и газ

В Великобритании повысят цены на газ и электричество на 10%
1:02
Экономика

В Великобритании с октября вырастут цены на электроэнергию, сообщает Bloomberg.

В Великобритании повысят цены на газ и электричество на 10%
Фото: PxHere is licensed under CC0

Цены на газ и электричество увеличатся на 10% в преддверии зимнего отопительного сезона.

Средний годовой счет за электроэнергию вырастет до £1,717 ($2,251), а в январе ожидается еще одно повышение цен на 3%.

Это решение вызвало критику, так как оно совпало с сокращением субсидий на отопление для пенсионеров.

Новое правительство обещает снизить счета за электроэнергию, но эти обещания могут оказаться невыполнимыми на фоне растущей инфляции и стоимости жизни.

"Повышение предельной цены — прямой результат провальной энергетической политики, которую мы унаследовали и которая оставила нашу страну на милость международных газовых рынков", — заявил министра по вопросам энергетической безопасности и "чистого нуля" Эд Милибэнд.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio "вздутие") — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

Субси́дия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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