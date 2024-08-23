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Банки продолжили увеличивать ставки по вкладам вслед за ключевой

Крупнейшие банки провели новый раунд повышения ставок по вкладам
1:12
Экономика

Крупнейшие банки (Сбербанк, Альфа-банк, МКБ, Россельхозбанк, Совкомбанк, Росбанк) России повысили ставки по вкладам в среднем до 19% годовых в августе, сообщают "Известия".

Крупнейшие банки провели новый раунд повышения ставок по вкладам
Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License

Доходность по депозитам увеличилась до уровней марта-апреля 2022 года. Объем сбережений граждан вырос на 1,9 трлн рублей во II квартале 2024 года. 

Жесткая денежно-кредитная политика направлена на охлаждение спроса и снижение инфляции. 

Ставки по вкладам на короткие сроки становятся наиболее привлекательными. Рост ставок по вкладам является ожидаемой реакцией на повышение ключевой ставки в июле до 18%. 

Высокие ставки по вкладам замедляют розничные продажи и снижают спрос на ипотеку. 

Замедление инфляции является позитивным сигналом для экономики. 

Центробанк может поднять ключевую ставку до 20% годовых, но более вероятным сценарием является плавное снижение ставок на горизонте 6-9 месяцев.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств. Следует различать понятия «ипотека» и «ипотечное кредитование». Во втором случае кредит выдаётся под залог недвижимого имущества. Ипотечный кредит — одна из составляющих ипотечной системы. При получении кредита на покупку недвижимого имущества сама приобретаемая недвижимость поступает в ипотеку (залог) кредитной организации как гарантия возврата кредита.

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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