Можно летать спокойно: в Росавиации опровергли слухи о дефиците авиакеросина

Росавиация ответила на слухи о дефиците авиакеросина

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Росавиация заявила, что на данный момент в ведомство не поступала информация о дефиците авиакеросина, однако оно готово провести мониторинг ситуации, если появятся соответствующие сигналы.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Это заявление было сделано после того, как в СМИ появились сообщения о резком росте цен на авиакеросин, что может привести к локальным дефицитам.

Изменение биржевой цены с января по август 2024 года составило всего 1,1%, что ниже уровня инфляции. Для сдерживания роста цен на авиакеросин существуют меры поддержки, такие как налоговые вычеты и демпферный механизм, введённые в 2019 году. Эти меры помогают стабилизировать цену топлива и предотвращают значительное удорожание услуг авиакомпаний. Государство также предусмотрело возвратные акцизы, что позволяет удерживать конечную стоимость топлива на уровне 59 929 рублей за тонну в июле 2024 года, сообщает РИА Новости.

В Росавиации уверены, что такие меры помогут минимизировать влияние роста цен на авиатопливо на финансовую устойчивость авиакомпаний и доступность авиаперевозок.

Уточнения

Авиационный керосин — это авиационное смесевое углеводородное топливо, изготавливаемое на основе лигроино-керосиновой фракции нефти, с добавлением комплекса различных присадок.

Акциз (фр. accise, от лат. accido — обрезаю) — косвенный налог, налагаемый в момент производства на товары массового потребления (табак, вино и так далее) внутри страны (в отличие от таможенных платежей, несущих ту же функцию, но на товары, доставляемые из-за границы, то есть из других стран).

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