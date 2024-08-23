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Кино подорожало: цена билета в России превысила исторический максимум

Средняя цена билета в кино в России достигла 401,8 рубля
1:34
Экономика

Средняя цена билета в российские кинотеатры за последний год достигла рекордных 401,8 рубля, что является наивысшим показателем с 2015 года, согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, отражающей стоимость билетов в период с 1 по 7 августа 2024 года.

Средняя цена билета в кино в России достигла 401,8 рубля
Фото: commons.wikimedia.org by Cinemax.theater, CC BY-SA 4.0

Впоследствии цена несколько снизилась: с 8 по 14 августа средняя стоимость составила 384,9 рубля, а на последней неделе августа снизилась до 365,4 рубля. Несмотря на текущие колебания, долгосрочный тренд показывает стабильный рост цен, сообщает ТАСС.

За последние несколько лет киноиндустрия России демонстрирует устойчивый рост посещаемости, что подтверждают данные Министерства культуры. В 2023 году посещаемость кинотеатров достигла 126 миллионов человек, что более чем втрое превышает показатели 2002 года. Особенно заметен рост популярности национальных фильмов, на которые теперь приходится большая часть зрительской аудитории.

Кассовые сборы новогодних праздников 2024 года также значительно превысили результаты прошлых лет, что свидетельствует о положительных изменениях в отрасли и стабильном интересе зрителей к отечественному кинематографу.

Уточнения

Кассовые сборы (также бокс-офис, от англ. box office — будка билетёра) — термин, обозначающий выручку от продажи билетов, применяемый в кинопрокате и театре.

«Федера́льный фонд социа́льной и экономи́ческой подде́ржки оте́чественной кинематогра́фии» (сокращённое и более употребимое название среди профессионалов — «Фонд кино́») — российская федеральная государственная некоммерческая организация, основным видом деятельности которой является распространение кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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