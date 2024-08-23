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Стало известно об изменениях в расчёте зарплат россиян в 2025 году

С 1 января 2025 года изменится система расчёта зарплат в РФ
1:20
Экономика

С 1 января 2025 года в России вступят в силу новые правила расчёта заработной платы. В интервью с "Газетой.ру" сооснователь онлайн-бухгалтерии "Мое дело" Анастасия Моргунова сообщила о предстоящих изменениях.

С 1 января 2025 года изменится система расчёта зарплат в РФ
Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

В частности, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет рассчитываться с учетом медианной зарплаты. В будущем году МРОТ не должен составлять менее 48% от медианной зарплаты. Ожидается, что федеральный МРОТ вырастет на 3198 рублей, достигнув 22 440 рублей.

Также с января вступает в силу новая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Налоговые ставки будут варьироваться от 13% до 22% в зависимости от уровня годового дохода.

Для доходов до 2,4 миллиона рублей в год ставка останется на уровне 13%. Для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей налог составит 15%, от 5 до 20 миллионов рублей — 18%, от 20 до 50 миллионов рублей — 20%, а для доходов свыше 50 миллионов рублей — 22%.

Уточнения

Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации — законодательно установленный минимум, применяемый для регулирования оплаты труда за час, день, неделю, месяц, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности и иных целей обязательного социального страхования. МРОТ также используется для определения величины налогов, сборов, штрафов и иных платежей, которые исчисляются в соответствии с законодательством Российской Федерации в зависимости от минимального размера оплаты труда. С 1 января 2024 года МРОТ составляет 19 242 руб. (195,43 евро) и (нетто, после вычета налога в 13 %) 16 740,54 руб. (170,03 евро).

Подоходный налог — основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических или юридических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством. В ряде стран подоходным налогом называют только налог на доходы физических лиц, а для юридических применяют термины налог на прибыль корпораций или налог на прибыль.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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