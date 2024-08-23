Финансовый эксперт советует держаться подальше от валютных вложений: можно потерять все деньги

Эксперт: инвестиции в валюту слишком рискованны

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заместитель директора Ассоциации развития финансовой грамотности и профессор Финансового университета Сергей Лочан отметил, что инвестиции в валюту связаны с высокими рисками, особенно в текущих условиях, и не являются оптимальным вариантом для сохранения накоплений.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Он поделился этим мнением в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Эксперт указал, что если раньше существовала относительная стабильность и понимание отношений с валютами, то теперь санкционные меры, накладывающиеся одна на другую, могут резко изменить их стоимость.

Лочан подчеркнул, что из-за трудности предсказания поведения валют он не рекомендует россиянам вкладывать средства в валютные активы для защиты своих сбережений.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично. Инвестиции в различной форме являются неотъемлемой частью современной экономики.

Сбереже́ния — часть полученного за некоторый период дохода, не потраченная на текущее потребление, а сохраненная и вложенная для использования в будущем. Понятие сбережений может применяться и к отдельным экономическим агентам (индивидуумам, домохозяйствам, фирмам), и к экономике в целом.

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