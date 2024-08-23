Трамп наносит удар по банкам: экс-президент США объявил о запуске собственной криптовалютной платформы

Трамп анонсировал запуск собственной криптовалютной платформы

0:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Дональд Трамп анонсировал запуск новой криптовалютной платформы, которую он представляет как альтернативу предложениям крупных банков и финансовых учреждений.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Этот шаг знаменует собой значительное изменение в позиции бывшего президента, который в свое время называл криптовалюты "мошенничеством".

В своем заявлении Трамп подчеркнул, что американцы уже слишком долго подвергались давлению со стороны крупных банков и финансовой элиты. Он призвал к объединению и сопротивлению.

Подробности о проекте, который получил название The DeFiant Ones или DeFi, пока не раскрыты.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.