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Трамп наносит удар по банкам: экс-президент США объявил о запуске собственной криптовалютной платформы

Трамп анонсировал запуск собственной криптовалютной платформы
0:38
Экономика

Дональд Трамп анонсировал запуск новой криптовалютной платформы, которую он представляет как альтернативу предложениям крупных банков и финансовых учреждений.

Трамп анонсировал запуск собственной криптовалютной платформы
Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Этот шаг знаменует собой значительное изменение в позиции бывшего президента, который в свое время называл криптовалюты "мошенничеством".

В своем заявлении Трамп подчеркнул, что американцы уже слишком долго подвергались давлению со стороны крупных банков и финансовой элиты. Он призвал к объединению и сопротивлению. 

Подробности о проекте, который получил название The DeFiant Ones или DeFi, пока не раскрыты.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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