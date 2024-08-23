ЕС рассматривает возможность бессрочной иммобилизации российских активов

ЕС и G7 изучают способы использования замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейский союз и страны G7 разрабатывают новый законопроект, который позволит выделить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов до конца года, сообщает Zero Hedge.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Большая часть российских денег находится в ЕС, а бремя ответственности лежит на Брюсселе.

Основные вопросы, которые необходимо решить ЕС и G7, — это юридическая определенность и предсказуемость. Брюссель стремится либо договориться о бессрочной иммобилизации российских активов, либо продлить эту санкцию на более длительный период — до 36 месяцев. Будапешт может "вставить палки в колеса" — выступить против обоих вариантов. И это вызывает тревогу у ЕС и G7. Масла в огонь подливает и Словакия — она скептически настроенная к Украине страна.

Тем временем Олаф Шольц прибыл в Кишинев, где на носу президентские выборы и референдум по вступлению Молдовы в ЕС. А премьер-министр Индии Нарендра Моди уже в Варшаве, откуда отправится в Киев. Запад давно пытается добиться расположения Индии — нужен "союзник", который проявит активность в поддержке Украины.

Уточнения

Иммобилизация (от лат. immobilis — неподвижный): создание неподвижности.

Рефере́ндум (лат. referendum — то, что должно быть сообщено) — форма непосредственного волеизъявления граждан, выражающаяся в голосовании по наиболее значимым вопросам общегосударственного, регионального или местного значения.

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем. Фактически, кредит является юридическим оформлением экономического обязательства.

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