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Талибан* обещает горы золота российским предпринимателей: интересная сделка

Талибан* призывает российский бизнес к инвестициям в Афганистан
0:48
Экономика

Заместитель премьер-министра по экономическим вопросам во временном правительстве радикального движения "Талибан"* Абдул Гани Барадар Ахунд призвал российских предпринимателей рассмотреть возможность инвестирования в экономику Афганистана.

Талибан* призывает российский бизнес к инвестициям в Афганистан
Фото: flickr.com by isafmedia, CC BY 2.0

Об этом сообщает ТАСС.

Во время встречи представителей бизнеса двух стран Барадар Ахунд подчеркнул, что в Афганистане имеются значительные возможности для торговли и инвестиций, которыми иностранные инвесторы могли бы воспользоваться. Он также напомнил о богатстве природных ресурсов страны.

Кроме того, заместитель министра заверил участников встречи в готовности оказать всестороннюю поддержку по любым возникающим вопросам. 

* запрещённая в России террористическая организация.

Уточнения

«Талиба́н» (пушту طالبان‎; букв. «учащиеся») — исламистское религиозно-политическое военизированное движение, классифицируемое во многих[неопределённость] странах мира как террористическая организация. Талибами называются люди, участвующие в этом движении.

Афганиста́н (пушту ‎и дари افغانستان), официальное название под властью движения «Талибан» с 2021 года — Исла́мский Эмира́т Афганиста́н (пушту د افغانستان اسلامي امارت‎‎, дари امارت اسلامی افغانستان) — государство в Центральной Азии, также относящееся и к Южной Азии. Население на 2022 год — 34 262 840 человек; территория — 652 864 км². Занимает 45-е место в мире по численности населения и 40-е по территории.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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