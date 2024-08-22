Баталия между Востоком и Западом продолжается: Россия и Китай готовят крупный финансовый манёвр

Российские и китайские правительства объявили о планах расширения сети филиалов своих банков. Как сообщает abn.agency, это решение призвано упростить и ускорить взаимные финансовые расчёты между двумя странами.
По словам специалистов, создание дополнительных банковских филиалов поможет укрепить финансовую инфраструктуру, обеспечивая бесперебойное проведение транзакций. В ближайшее время финансовые учреждения обеих стран сосредоточатся на развитии своей сети для повышения эффективности операций.
Кроме того, Россия и Китай планируют поддерживать высокий уровень расчётов в национальных валютах при ведении двусторонней торговли.
Кита́й — государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств (9 598 962 км2), уступая России, Канаде и США, а по численности населения — 1 411 750 000 жителей (без Тайваня, Гонконга и Макао) — второе после Индии. Уровень урбанизации равен 65 %.
Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии), для которой законодательно установлены как специфичные возможности по операциям с денежными средствами, так и ограничения на виды деятельности.
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