Баталия между Востоком и Западом продолжается: Россия и Китай готовят крупный финансовый манёвр

Россия и Китай укрепляют финансовые связи

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские и китайские правительства объявили о планах расширения сети филиалов своих банков. Как сообщает abn.agency, это решение призвано упростить и ускорить взаимные финансовые расчёты между двумя странами.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, CC BY-SA 4.0

По словам специалистов, создание дополнительных банковских филиалов поможет укрепить финансовую инфраструктуру, обеспечивая бесперебойное проведение транзакций. В ближайшее время финансовые учреждения обеих стран сосредоточатся на развитии своей сети для повышения эффективности операций.

Кроме того, Россия и Китай планируют поддерживать высокий уровень расчётов в национальных валютах при ведении двусторонней торговли.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств (9 598 962 км2), уступая России, Канаде и США, а по численности населения — 1 411 750 000 жителей (без Тайваня, Гонконга и Макао) — второе после Индии. Уровень урбанизации равен 65 %.

Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии), для которой законодательно установлены как специфичные возможности по операциям с денежными средствами, так и ограничения на виды деятельности.

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