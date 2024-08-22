Запад этого не ожидал: санкции привели к неожиданному повороту в российской экономике

Усманов о санкциях: бизнесмены теперь инвестируют только в Россию

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский предприниматель Алишер Усманов выразил мнение, что политически мотивированное преследование российских бизнесменов стало серьёзной ошибкой со стороны западных стран.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by Kirill_SH, CC0

В интервью газете Corriere della Sera он отметил, что теперь предприниматели из России активно инвестируют в своей стране, осознавая, что рассчитывать на объективность западной судебной системы не стоит.

Усманов подчеркнул, что западные санкции привели к тому, что российские бизнесмены хотя и не участвуют в процессе принятия политических решений, прекрасно понимают как западный, так и восточный мир. Ранее они активно создавали транснациональные компании и вкладывали средства в зарубежные проекты, но из-за санкций начали ориентироваться на внутренние инвестиции, утратив доверие к западной судебной системе.

Он также обратил внимание на парадоксальную ситуацию, сложившуюся вокруг санкций: их реальный эффект оказался прямо противоположен тому, чего изначально добивались западные страны.

Уточнения

Алише́р Бурха́нович Усма́нов (узб. Alisher Burxonovich Usmonov; род. 9 сентября 1953, Чуст, Наманганская область, Узбекская ССР) — российский предприниматель, миллиардер, основатель USM Holdings.

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.

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