Экономическое чудо: Россия за неделю приумножила свои резервы на миллиарды долларов

Международные резервы России на 16 августа 2024 года составили 609,9 миллиарда долларов, согласно данным Банка России.
За прошедшую неделю резервы увеличились на 5,9 миллиарда долларов, что эквивалентно росту на один процент. Основной причиной такого увеличения стала положительная переоценка активов.
Ранее, с 2 по 9 августа, российские резервы за границей сократились на 2,1 миллиарда долларов, достигнув отметки в 604 миллиарда долларов.
Однако начиная с июля, объём международных резервов России показал значительный рост, увеличившись почти на 10,5 миллиарда долларов.
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