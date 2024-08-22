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Экономическое чудо: Россия за неделю приумножила свои резервы на миллиарды долларов

Международные резервы России достигли 609,9 миллиарда долларов
0:52
Экономика

Международные резервы России на 16 августа 2024 года составили 609,9 миллиарда долларов, согласно данным Банка России.

Международные резервы России достигли 609,9 миллиарда долларов
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, CC BY-SA 4.0

За прошедшую неделю резервы увеличились на 5,9 миллиарда долларов, что эквивалентно росту на один процент. Основной причиной такого увеличения стала положительная переоценка активов.

Ранее, с 2 по 9 августа, российские резервы за границей сократились на 2,1 миллиарда долларов, достигнув отметки в 604 миллиарда долларов.

Однако начиная с июля, объём международных резервов России показал значительный рост, увеличившись почти на 10,5 миллиарда долларов.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с Правительством Российской Федерации единую государственную денежно-кредитную политику и наделённый особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности банков.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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