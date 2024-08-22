Экономическое чудо: Россия за неделю приумножила свои резервы на миллиарды долларов

Международные резервы России достигли 609,9 миллиарда долларов

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Международные резервы России на 16 августа 2024 года составили 609,9 миллиарда долларов, согласно данным Банка России.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, CC BY-SA 4.0

За прошедшую неделю резервы увеличились на 5,9 миллиарда долларов, что эквивалентно росту на один процент. Основной причиной такого увеличения стала положительная переоценка активов.

Ранее, с 2 по 9 августа, российские резервы за границей сократились на 2,1 миллиарда долларов, достигнув отметки в 604 миллиарда долларов.

Однако начиная с июля, объём международных резервов России показал значительный рост, увеличившись почти на 10,5 миллиарда долларов.

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