Вы тоже можете стать жертвой: новая мошенническая схема в сфере ЖКХ

Эксперт предупредил о новой мошеннической схеме в сфере ЖКХ

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал о новой схеме мошенничества, которую активно применяют в России.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно информации от "Газета.Ru", схема связана с фиктивными льготами на оплату коммунальных услуг.

Бондарь пояснил, что мошенники звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками ЖКХ-организаций, предлагают льготы на оплату коммунальных услуг, прося в обмен предоставить личные данные.

По его словам, злоумышленники могут ссылаться на разные предлоги, такие как юбилей компании, государственная программа поддержки или даже инициатива руководства.

Их цель — получить личные данные жертвы и доступ к её финансам. После этого мошенники отправляют ссылку на фальшивый сайт, где жертва вводит логин и пароль от "Госуслуг", что позволяет злоумышленникам получить доступ к дополнительной персональной информации, включая банковские счета и личные кабинеты.

Эксперт подчеркнул, что настоящие сотрудники коммунальных служб никогда не запрашивают личные данные по телефону и не предлагают льготы таким образом.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.

«Госуслуги» (официально — Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Единый портал госуслуг, ЕПГУ) — справочно-информационный интернет-портал.

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

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