Финляндия продолжает наглеть: VR Group украла поезда у России

Финляндия незаконно конфисковала поезда Allegro

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финляндия незаконно конфисковала поезда Allegro, курсировавшие между Санкт-Петербургом и Хельсинки, что привело к убыткам на сумму 552 миллиона рублей, сообщили в РЖД.

Фото: flickr.com by Les Chatfield, CC BY 2.0

Поезда Allegro принадлежали компании Oy Karelian Trains Ltd, созданной в 2006 году совместно РЖД и финской VR Group. В 2022 году, после введения санкций против России из-за конфликта на Украине, VR Group прекратила пассажирские перевозки между Санкт-Петербургом и Хельсинки.

В 2023 году компания заявила, что выкупила поезда у совместного предприятия с РЖД и планирует задействовать их на внутренних маршрутах Финляндии к концу 2025 года, пишет РИА Новости.

РЖД отметили, что деятельность Karelian Trains была парализована из-за "незаконных и необоснованных действий финской стороны".

Уточнения

Хо́лдинг «Росси́йские желе́зные доро́ги» (полное наименование — открытое акционерное общество «Росси́йские желе́зные доро́ги» (ОАО «РЖД») — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.

«Oy Karelian Trains Ltd» — бывшее совместное предприятие, созданное 23 ноября 2006 года ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и «VR Group» (Финские железные дороги) с целью содействия в организации международного скоростного пассажирского железнодорожного сообщения между Хельсинки (Финляндия) и Санкт-Петербургом (Россия). Karelian Trains зарегистрированы в Хельсинки; VR и РЖД владели по 50 % акций. Услуги компании брендированы как Allegro.

Sm6 «Алле́гро» (фин. Sähkömoottorijuna — электропоезд, тип 6, итал. Allegro) — российско-финляндский высокоскоростной пассажирский двухсистемный электропоезд итальянского производства (из семейства электропоездов Pendolino производства компании Alstom), курсировавший по маршруту Хельсинки (Центральный вокзал) — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.