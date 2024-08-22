Финляндия продолжает наглеть: VR Group украла поезда у России

Финляндия незаконно конфисковала поезда Allegro, курсировавшие между Санкт-Петербургом и Хельсинки, что привело к убыткам на сумму 552 миллиона рублей, сообщили в РЖД.
Поезда Allegro принадлежали компании Oy Karelian Trains Ltd, созданной в 2006 году совместно РЖД и финской VR Group. В 2022 году, после введения санкций против России из-за конфликта на Украине, VR Group прекратила пассажирские перевозки между Санкт-Петербургом и Хельсинки.
В 2023 году компания заявила, что выкупила поезда у совместного предприятия с РЖД и планирует задействовать их на внутренних маршрутах Финляндии к концу 2025 года, пишет РИА Новости.
РЖД отметили, что деятельность Karelian Trains была парализована из-за "незаконных и необоснованных действий финской стороны".
Хо́лдинг «Росси́йские желе́зные доро́ги» (полное наименование — открытое акционерное общество «Росси́йские желе́зные доро́ги» (ОАО «РЖД») — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.
«Oy Karelian Trains Ltd» — бывшее совместное предприятие, созданное 23 ноября 2006 года ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и «VR Group» (Финские железные дороги) с целью содействия в организации международного скоростного пассажирского железнодорожного сообщения между Хельсинки (Финляндия) и Санкт-Петербургом (Россия). Karelian Trains зарегистрированы в Хельсинки; VR и РЖД владели по 50 % акций. Услуги компании брендированы как Allegro.
Sm6 «Алле́гро» (фин. Sähkömoottorijuna — электропоезд, тип 6, итал. Allegro) — российско-финляндский высокоскоростной пассажирский двухсистемный электропоезд итальянского производства (из семейства электропоездов Pendolino производства компании Alstom), курсировавший по маршруту Хельсинки (Центральный вокзал) — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал).
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