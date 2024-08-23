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Финский министр объявляет о запрете для россиян на покупку недвижимости

Финляндия готовит законопроект, который ограничит россиян в операциях с недвижимостью
1:04
Экономика

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что готовится законопроект, который запретит российским гражданам заниматься операциями с недвижимостью на территории страны, сообщает Вести.

Финляндия готовит законопроект, который ограничит россиян в операциях с недвижимостью
Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, CC BY 2.0

"В качестве исключения гражданам России, проживающим в Финляндии с постоянным ВНЖ, будет разрешено покупать недвижимость", — отметил министр.

Хяккянен добавил, что законопроект скоро будет представлен кабинету министров.

В начале мая рабочая группа Минобороны Финляндии, изучавшая вопрос о запрете на покупку недвижимости россиянами, решила ввести новые ограничения.

Согласно отчету, разрешение на приобретение недвижимости не смогут получить граждане стран, которые Евросоюз признал нарушившими территориальную целостность, суверенитет и независимость других государств.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ранее выразила мнение, что финские власти действуют по "искаженной логике" в этом вопросе.

Уточнения

Законопроект — документ с текстом закона, предлагаемый к принятию законодательному органу или на референдум.

Суверените́т (через нем. Souveränität от фр. souveraineté — верховная власть, верховенство, господство, suprema potestas) — независимость государства во внешних делах и верховенство государственной власти.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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