Финский министр объявляет о запрете для россиян на покупку недвижимости

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что готовится законопроект, который запретит российским гражданам заниматься операциями с недвижимостью на территории страны, сообщает Вести.
"В качестве исключения гражданам России, проживающим в Финляндии с постоянным ВНЖ, будет разрешено покупать недвижимость", — отметил министр.
Хяккянен добавил, что законопроект скоро будет представлен кабинету министров.
В начале мая рабочая группа Минобороны Финляндии, изучавшая вопрос о запрете на покупку недвижимости россиянами, решила ввести новые ограничения.
Согласно отчету, разрешение на приобретение недвижимости не смогут получить граждане стран, которые Евросоюз признал нарушившими территориальную целостность, суверенитет и независимость других государств.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ранее выразила мнение, что финские власти действуют по "искаженной логике" в этом вопросе.
Законопроект — документ с текстом закона, предлагаемый к принятию законодательному органу или на референдум.
Суверените́т (через нем. Souveränität от фр. souveraineté — верховная власть, верховенство, господство, suprema potestas) — независимость государства во внешних делах и верховенство государственной власти.
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