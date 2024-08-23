Продажи бриллиантов на израильской бирже упали в 2024 году

Израильская алмазная биржа переживает трудные времена. В 2024 году продажи бриллиантов упали, и число новых участников биржи значительно сократилось, сообщает Zero Hedge.
Это связано с несколькими факторами:
В итоге, экспорт бриллиантов из Израиля значительно снизился, и биржа столкнулась с серьезными проблемами.
Алмазная биржа Израиля (англ. Israel Diamond Exchange) — государственная компания, предоставляющая услуги, связанные с обработкой алмазов и торговлей бриллиантами.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает "вывозить из порта".
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