Продажи бриллиантов на израильской бирже упали в 2024 году

Цены на бриллианты падают вследствие глобального спада

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Израильская алмазная биржа переживает трудные времена. В 2024 году продажи бриллиантов упали, и число новых участников биржи значительно сократилось, сообщает Zero Hedge.

Фото: Wikipedia by Fatimazt, CC BY-SA 4.0

Это связано с несколькими факторами:

Глобальный спад: Спрос на бриллианты во всем мире снизился, что привело к падению цен.

Война в Газе: Конфликт негативно повлиял на экономику Израиля, и многие покупатели отказываются приезжать в страну.

Отток специалистов: Из-за сложной ситуации на рынке, многие опытные члены биржи уходят на пенсию, и их некому заменить.

В итоге, экспорт бриллиантов из Израиля значительно снизился, и биржа столкнулась с серьезными проблемами.

Уточнения

Алмазная биржа Израиля (англ. Israel Diamond Exchange) — государственная компания, предоставляющая услуги, связанные с обработкой алмазов и торговлей бриллиантами.

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает "вывозить из порта".

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