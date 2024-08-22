Венгерская MOL согласилась взять на себя риски транспортировки нефти из России

По словам главы администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, Венгерская нефтегазовая компания MOL выразила готовность взять на себя риски, связанные с транспортировкой нефти из России от российско-украинской границы, а также оплатить разницу в цене, если Украина одобрит этот план, сообщает РИА Новости.
"В ведение MOL переходят риски доставки (нефти — ред.) от российско-украинской границы… по территории Украины. Это, очевидно, дороже, брать на себя риски по маршруту, который не считается безопасным. Насколько дороже, ещё идут подсчёты… Решение не бесплатное, но оно хотя бы есть", — сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
Он добавил, что Будапешт надеется на скорейшее одобрение схемы Киевом, чтобы она вступила в действие как можно быстрее. Гуйяш также заверил, что объем поставок останется неизменным.
Транспортиро́вка (также доставка, транспорт) — процесс перемещения груза/объекта в место назначения, посредством тех или иных транспортных средств, обычно термин применяется по отношению к штучным доставкам крупногабаритных объектов (по отношению к регулярным рейсам применяется термин перевозка — одна из важнейших отраслей экономики).
Риск (от лат. resecō "отсекать" или др.-греч. ῥιζικόν "опасность") — сочетание (с точки зрения вычисления — произведение) вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий.
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