Роскачество выявило сотни запрещённых БАДов на маркетплейсах

Роскачество провело проверку на маркетплейсах и обнаружило более 400 БАДов с запрещенными веществами, сообщает РИА Новости.
Среди них:
Кроме того, на маркетплейсах продаются:
Роскачество уже сообщило о нарушениях маркетплейсов Ozon и "Яндекс.Маркет". Они заблокировали карточки товаров с запрещенными веществами.
Роскачество также планирует обратиться в государственную комиссию по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции.
Важно знать, что около 46% россиян покупают БАДы, и 13% из них делают это на маркетплейсах.
Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.
Автоно́мная некомме́рческая организа́ция "Росси́йская систе́ма ка́чества" (Роска́чество) — национальная система мониторинга качества, осуществляющая независимые исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и присваивающая лучшей российской продукции "Знак качества".
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