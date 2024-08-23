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Роскачество выявило сотни запрещённых БАДов на маркетплейсах

Маркетплейсы продают БАДы с запрещёнными веществами
1:04
Экономика

Роскачество провело проверку на маркетплейсах и обнаружило более 400 БАДов с запрещенными веществами, сообщает РИА Новости.

Маркетплейсы продают БАДы с запрещёнными веществами
Фото: freepik.com by creativeart is licensed under Free More info

Среди них:

  • Листья коки (наркотик);
  • Перец опьяняющий (кава-кава);
  • Ашваганда (запрещена к использованию в БАДах);
  • Якорцы стелящиеся (лекарственное средство);
  • Эфедра (рецептурное лекарственное средство).

Кроме того, на маркетплейсах продаются:

  • БАДы без свидетельства о регистрации;
  • БАДы с превышением допустимой концентрации веществ;
  • Лекарственные средства, которые маскируются под БАДы (например, "Нурофен" продается как "Карамель жидкая").

Роскачество уже сообщило о нарушениях маркетплейсов Ozon и "Яндекс.Маркет". Они заблокировали карточки товаров с запрещенными веществами.

Роскачество также планирует обратиться в государственную комиссию по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции.

Важно знать, что около 46% россиян покупают БАДы, и 13% из них делают это на маркетплейсах.

Уточнения

Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.

Автоно́мная некомме́рческая организа́ция "Росси́йская систе́ма ка́чества" (Роска́чество) — национальная система мониторинга качества, осуществляющая независимые исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и присваивающая лучшей российской продукции "Знак качества".

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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