Роскачество выявило сотни запрещённых БАДов на маркетплейсах

Маркетплейсы продают БАДы с запрещёнными веществами

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Роскачество провело проверку на маркетплейсах и обнаружило более 400 БАДов с запрещенными веществами, сообщает РИА Новости.

Фото: freepik.com by creativeart is licensed under Free More info

Среди них:

Листья коки (наркотик);

Перец опьяняющий (кава-кава);

Ашваганда (запрещена к использованию в БАДах);

Якорцы стелящиеся (лекарственное средство);

Эфедра (рецептурное лекарственное средство).

Кроме того, на маркетплейсах продаются:

БАДы без свидетельства о регистрации;

БАДы с превышением допустимой концентрации веществ;

Лекарственные средства, которые маскируются под БАДы (например, "Нурофен" продается как "Карамель жидкая").

Роскачество уже сообщило о нарушениях маркетплейсов Ozon и "Яндекс.Маркет". Они заблокировали карточки товаров с запрещенными веществами.

Роскачество также планирует обратиться в государственную комиссию по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции.

Важно знать, что около 46% россиян покупают БАДы, и 13% из них делают это на маркетплейсах.

Уточнения

Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.

Автоно́мная некомме́рческая организа́ция "Росси́йская систе́ма ка́чества" (Роска́чество) — национальная система мониторинга качества, осуществляющая независимые исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и присваивающая лучшей российской продукции "Знак качества".

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