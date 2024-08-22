Индия и Петербург расширяют сотрудничество в области трудовой миграции

Власти Петербурга договорились с Индией о подготовке рабочих для России

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам первого заместителя председателя комитета по внешним связям правительства Санкт-Петербурга Сергея Маркова, Санкт-Петербург готовится принять тысячи рабочих из Индии и рассматривает возможность перепрофилирования индийских центров подготовки мигрантов для работы в России, сообщает.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

"В Санкт-Петербурге мы уже имеем заявки на трудовые ресурсы из Индии в размере 4 тыс., но в реальности спрос гораздо больше. Ряд предприятий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сообщают, что готовы принимать до 3-5 тыс. трудовых мигрантов из Индии каждое. При этом наши предприятия могут платить им заработную плату выше той, которую они получают, например, в ОАЭ, куда активно едут работать индийцы", — отметил Марков.

Он также рассказал, что обсуждал этот вопрос с правительством штата Махараштра, где столица Мумбаи является городом-побратимом Санкт-Петербурга. Министр по развитию навыков, занятости и предпринимательства Махараштры Мангал Прабхат Лодха выразил заинтересованность в проекте.

"Речь идет о различных, в основном рабочих, профессиях, нехватку которых испытывают наши предприятия. Например, нужны квалифицированные сварщики, ряд других специалистов … Мы обсуждали возможность перепрофилирования таких центров в том числе для подготовки к сдаче теста на знание русского языка, чего требует российское законодательство. Свое участие в этом готов предложить петербургский Российский государственный педагогический университет имени Герцена", — добавил Марков.

Уточнения

Мигра́ция населе́ния (лат. migratio — переселения) — это любое территориальное перемещение населения, связанное с пересечением как внешних, так и внутренних границ административно-территориальных образований с целью перемены постоянного места жительства или временного пребывания на территории для осуществления учёбы или трудовой деятельности независимо от того, под превалирующим воздействием каких факторов оно происходит — притягивающих или выталкивающих.

Города́-побрати́мы или породнённые города́ — города, между которыми установлены постоянные дружественные связи для взаимного ознакомления с жизнью, историей и культурой. Сотрудничество городов выражается в обмене делегациями, художественными и спортивными коллективами, выставками, литературой, кинофильмами, фотоматериалами о жизни городов и информацией об опыте ведения городского хозяйства.

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