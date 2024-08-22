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Реклама кешбэка от "Альфа-Банка" и "Яндекс Еды" нарушила закон

ФАС признала рекламу "Альфа-Банка" и "Яндекс Еды" ненадлежащей
1:18
Экономика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу совместной акции АО "Альфа-банк" и ООО "Яндекс.Еда" ненадлежащей из-за недостаточной информации о кешбэке при оплате доставки товаров, сообщает ТАСС.

ФАС признала рекламу "Альфа-Банка" и "Яндекс Еды" ненадлежащей
Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Марченко, CC BY-SA 4.0

В ФАС отметили, что в рекламе не была представлена полная информация о кешбэке при оплате услуг сервиса доставки продуктов. В связи с этим ФАС России вынесла решение о нарушении закона о рекламе и выдала предписания обеим компаниям прекратить это нарушение.

Поводом для проверки послужила жалоба гражданина на рекламу, транслировавшуюся на федеральных телеканалах. В видеоролике говорилось о 50% кешбэке при оплате заказа через сервис "Яндекса" с использованием любой карты банка. Однако важная информация о том, что максимальная сумма кешбэка ограничена 500 рублями, была представлена мелким шрифтом и в течение короткого времени, что затрудняло восприятие.

Таким образом, потребители не получали полную информацию о ключевых условиях акции, что повлияло на их понимание стоимости услуг доставки. В случае невыполнения предписания компаниям грозят штрафы.

Уточнения

Кешбэ́к (происходит от англ. cashback или амер. cash back — возврат наличных денег) — термин, который используется в сферах интернет-торговли, банковского дела и игорного бизнеса в качестве обозначения разновидности бонусной программы для привлечения клиентов и повышения их лояльности.

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином "штраф" используется также термин "денежное взыскание".

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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