Лукашенко объявил о новом этапе сотрудничества с Китаем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе визита премьера Госсовета КНР Ли Цяна в Минск будет подписано соглашение об инвестициях и зоне свободной торговли услугами между Белоруссией и Китаем, сообщает ТАСС.
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия станет первой страной в Евразийском экономическом союзе, с которой Китай заключит такое соглашение.
Он также отметил, что в Минске ожидают значительного роста экспорта белорусских услуг в Китай, а также увеличения китайских инвестиций в республику в ближайшие пять лет. Лукашенко подчеркнул, что эти договоренности создадут прозрачные и предсказуемые условия для роста.
Кроме того, он сообщил о начале Года сотрудничества в области науки, технологий и инноваций между Белоруссией и Китаем, выразив уверенность в том, что результаты этого сотрудничества станут основой для дальнейшего развития отношений.
Лукашенко предложил сделать одной из ключевых задач привлечение китайских технологий в Белоруссию, что, по его мнению, будет способствовать развитию страны в соответствии с китайской концепцией новых производительных сил.
За последние 17 лет, отметил президент, в Белоруссии при поддержке Китая было реализовано 27 стратегических промышленных проектов на сумму более $5 млрд.
Евразийский экономический союз (сокр. ЕАЭС) — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учреждённая Договором о Евразийском экономическом союзе.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.
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