Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эндокринолог Павлова: вейпы подталкивают к употреблению марихуаны
Евросоюз готовит новые санкции против России
Звезду "Бешеных псов" обвинили в домашнем насилии над супругой
Узбекский футболист может перейти в "Химки"
Киев осенью хочет подготовить почву к переговорам с Россией. Москва исключает их после атаки ВСУ на Курскую область
"Объединяющее звено в нашей стране": историк высказался о значимости флага России в условиях тотальной русофобии
Опасности наращивания ресниц: что стоит знать прежде, чем идти в салон
Какие бесплатные услуги в отелях скрывают от гостей?
ВСУ в ночь на 22 августа совершили массированную атаку дронами на Волгоградскую область. Загорелся объект Минобороны

В России заявили о появлении нового среднего класса: кто теперь лидирует по уровню зарплат

ЦМАКП: участники спецоперации стали новым средним классом в России
1:27
Экономика

Военнослужащие спецоперации на Украине и Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) заявили, что участники СВО и работники в сферах импортозамещения стали новым средним классом в РФ, сообщает Lenta.ru со ссылкой на газету «Ведомости».
По данным исследования, эти социальные группы лидируют по растущему уровню зарплаты. Так, например, российские военнослужащие, участвующие в боевых действиях на Украине, получают высокие выплаты от Минобороны РФ.

ЦМАКП: участники спецоперации стали новым средним классом в России
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0

У работников в сферах активного импортозамещения в быстрых темпах растут оклады. Стремительный рост связан с дефицитом квалифицированных кадров.

Как утверждают аналитики, при этом в России растет уровень жизни всех социально-экономических групп. Они отличаются друг от друга лишь темпами роста окладов.

По мнению экспертов ЦМАКП, это приводит к увеличению неравенства при одновременном снижении уровня бедности. При таком сценарии большую выгоду получают как раз две соцгруппы — участники СВО и представители сферы импортозамещения.

Ранее эксперты ЦМАКП сообщили, что в России приходит конец дешевому труду и начинается «революция зарплат». По их мнению, высокие зарплаты военнослужащих задают ориентир для рынка труда.

Уточнения

Сре́дний класс — социальная группа населения, имеющая устойчивые доходы, достаточные для удовлетворения широкого круга материальных и социальных потребностей.

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Россия — крупнейшее государство в мире, её территория в международно признанных границах составляет 17 098 246 км². Население страны в тех же границах, но вместе с принадлежащем Украине Крымом, захват и последующая аннексия которого вызвали международное осуждение и санкции, составляет 146 150 789 чел. (2024; 9-е место в мире).

У́ровень жи́зни также у́ровень благосостоя́ния, у́ровень потребле́ния — степень удовлетворения материальных и духовных потребностей людей массой товаров и услуг, используемых в единицу времени.

Рост — процесс увеличения какого-либо качества со временем. Качества могут быть как физическими (например, рост в высоту), так и абстрактными (например, взросление человека, расширение системы):

Социа́льная гру́ппа — объединение людей, имеющих общий социально значимый признак.

За́работная пла́та (опла́та труда́ рабо́тника) — вознаграждение за труд или участие в работе. В зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты; денежная компенсация, которую работник получает в обмен на свою рабочую силу.

Военнослу́жащий — человек, исполняющий должностные обязанности, связанные с прохождением военной службы, которая призвана решать задачи в сфере безопасности и обороны государства, и в связи с этим, обладающий специальным правовым статусом (при определённых условиях: см. ниже).

Импортозамещение — замещение импорта товарами, произведёнными внутри страны. Для замещения импорта национальными товарами могут быть использованы протекционистские методы регулирования: тарифные и нетарифные.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Финляндия прекратила поставки бумаги в Россию. Теперь на предприятиях проблемы

Финская компания UPM, один из крупнейших мировых игроков в целлюлозно-бумажной промышленности, снова отправляет своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

У финских компаний начались проблемы после прекращения экспорта бумаги в Россию
Баклажаны по-армянски: великолепно сочетаются с шашлыками и любыми другими блюдами
Баклажаны по-армянски: несложная в приготовлении закуска, в которую вы влюбитесь
Осенний уход за гортензиями: как правильно подготовить их к зимовке
3 культуры, которые нельзя выращивать по соседству с этим растением
Сахарный диабет не является "приговором" для ребёнка Дмитрий Плотников Россия покончит с Зеленским, как с Басаевым, мирные переговоры с Украиной отменены, а не отложены Любовь Степушова ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США Олег Володин
Делаем плоский живот после 40: лучшие упражнения для кора
Разоблачение: сколько на самом деле зарабатывают дальнобойщики
Жареный картофель как в ресторане: технология приготовления на вашей кухне
Жареный картофель как в ресторане: технология приготовления на вашей кухне
Последние материалы
Киев осенью хочет подготовить почву к переговорам с Россией. Москва исключает их после атаки ВСУ на Курскую область
"Объединяющее звено в нашей стране": историк высказался о значимости флага России в условиях тотальной русофобии
Опасности наращивания ресниц: что стоит знать прежде, чем идти в салон
Какие бесплатные услуги в отелях скрывают от гостей?
ВСУ в ночь на 22 августа совершили массированную атаку дронами на Волгоградскую область. Загорелся объект Минобороны
ЦМАКП: участники спецоперации стали новым средним классом в России
Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком
В Сочи хотят уничтожить туристический бизнес
В Петербурге и Ленобласти цены на новостройки снизились на 1,9%
Сахарный диабет не является "приговором" для ребёнка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.