В России заявили о появлении нового среднего класса: кто теперь лидирует по уровню зарплат

ЦМАКП: участники спецоперации стали новым средним классом в России

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Военнослужащие спецоперации на Украине и Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) заявили, что участники СВО и работники в сферах импортозамещения стали новым средним классом в РФ, сообщает Lenta.ru со ссылкой на газету «Ведомости».

По данным исследования, эти социальные группы лидируют по растущему уровню зарплаты. Так, например, российские военнослужащие, участвующие в боевых действиях на Украине, получают высокие выплаты от Минобороны РФ.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0

У работников в сферах активного импортозамещения в быстрых темпах растут оклады. Стремительный рост связан с дефицитом квалифицированных кадров.

Как утверждают аналитики, при этом в России растет уровень жизни всех социально-экономических групп. Они отличаются друг от друга лишь темпами роста окладов.

По мнению экспертов ЦМАКП, это приводит к увеличению неравенства при одновременном снижении уровня бедности. При таком сценарии большую выгоду получают как раз две соцгруппы — участники СВО и представители сферы импортозамещения.

Ранее эксперты ЦМАКП сообщили, что в России приходит конец дешевому труду и начинается «революция зарплат». По их мнению, высокие зарплаты военнослужащих задают ориентир для рынка труда.

Уточнения

Сре́дний класс — социальная группа населения, имеющая устойчивые доходы, достаточные для удовлетворения широкого круга материальных и социальных потребностей.

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Россия — крупнейшее государство в мире, её территория в международно признанных границах составляет 17 098 246 км². Население страны в тех же границах, но вместе с принадлежащем Украине Крымом, захват и последующая аннексия которого вызвали международное осуждение и санкции, составляет 146 150 789 чел. (2024; 9-е место в мире).

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За́работная пла́та (опла́та труда́ рабо́тника) — вознаграждение за труд или участие в работе. В зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты; денежная компенсация, которую работник получает в обмен на свою рабочую силу.

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