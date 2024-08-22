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В Петербурге и Ленобласти снизились цены на новостройки: почём сейчас квадратный метр в Северной столице

В Петербурге и Ленобласти цены на новостройки снизились на 1,9%
0:55
Экономика

После завершения льготной ипотеки цены на недвижимость в новостройках Санкт-Петербурга и Ленинградской области в августе снизились на 1,9% по сравнению с июлем, сообщает РБК. Для сравнения, в Москве цены на первичном рынке упали всего на 1%.

В Петербурге и Ленобласти цены на новостройки снизились на 1,9%
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Сейчас в Северной столице средняя стоимость "квадрата" в новостройках снизилась до 244 тыс. рублей — это самое значительно падение на рынке новостроек с начала года. Аналогичная ситуация в Ленинградской области: цены с пиковых в июле снизились до 162 тысяч рублей за квадратный метр в августе.

Эксперты ожидают, что небольшая коррекция цен не приведёт к всплеску спроса — препятствием для покупки жилья всё ещё остаются высокие ипотечные ставки и внушительные ежемесячные платежи.

Уточнения

Санкт-Петербу́рг (в 1914—1924 годах — Петрогра́д, в 1924—1991 годах — Ленингра́д, разг. — Пи́тер, Петербу́рг, СПб) — второй по численности населения город России. Город федерального значения. Административный центр Северо-Западного федерального округа. Основан 16 (27) мая 1703 года царём Петром I. В 1714—1728 и 1732—1918 годах — столица Российского государства.

Рынок недвижимости — совокупность участников (покупатель, продавец, собственник, девелопер, брокер, агент, риелтор, управляющий недвижимостью, государственные регулирующие органы и т. д.) и сделок (покупка, продажа, аренда и т. д.), совершаемых между ними на рынке. Различают первичный (новые дома и строения) и вторичный рынок недвижимости (вторичный рынок недвижимости во многих странах, включая Россию, порой превышает первичный рынок).

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара. По сути, цена является коэффициентом обмена конкретного товара на деньги. Понятие цены — фундаментальная экономическая категория.

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

Ленингра́дская о́бласть — субъект Российской Федерации, расположенный на северо-западе европейской части страны. Входит в состав Северо-Западного федерального округа и Северо-Западного экономического района. Территория — 83 908 км², что составляет 0,49 % площади России. По этому показателю область занимает 39-е место в стране. С запада на восток область протянулась на 500 км, а наибольшая протяжённость с севера на юг составляет 320 км.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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