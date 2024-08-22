В Петербурге и Ленобласти снизились цены на новостройки: почём сейчас квадратный метр в Северной столице

В Петербурге и Ленобласти цены на новостройки снизились на 1,9%

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После завершения льготной ипотеки цены на недвижимость в новостройках Санкт-Петербурга и Ленинградской области в августе снизились на 1,9% по сравнению с июлем, сообщает РБК. Для сравнения, в Москве цены на первичном рынке упали всего на 1%.

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Сейчас в Северной столице средняя стоимость "квадрата" в новостройках снизилась до 244 тыс. рублей — это самое значительно падение на рынке новостроек с начала года. Аналогичная ситуация в Ленинградской области: цены с пиковых в июле снизились до 162 тысяч рублей за квадратный метр в августе.

Эксперты ожидают, что небольшая коррекция цен не приведёт к всплеску спроса — препятствием для покупки жилья всё ещё остаются высокие ипотечные ставки и внушительные ежемесячные платежи.

Уточнения

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