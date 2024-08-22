Экономический успех Норвегии: слабая валюта помогает процветанию

Экономика Норвегии продолжает расти третий квартал подряд

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Норвегия продемонстрировала третий подряд квартал экономического роста благодаря восстановлению покупательной способности населения и слабой национальной валюте, что способствовало увеличению экспорта, сообщает Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by Kora27, CC BY-SA 4.0

Согласно данным Статистического управления Норвегии, основной внутренний валовой продукт, исключающий нефтегазовую отрасль и судоходство, во втором квартале 2024 года вырос на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Это чуть ниже прогнозируемых 0,2%, которые ожидали как центральный банк страны, так и опрошенные экономисты.

Такие результаты показывают, что Норвегия, богатая энергетическими ресурсами, справляется с последствиями высоких процентных ставок, несмотря на продолжающееся откладывание смягчения монетарной политики центральным банком. Восстановление потребления связано с замедлением инфляции и ростом заработной платы, превышающим 5%, что поддерживает покупательную способность населения. В то же время, низкий курс кроны, находящийся на минимальных уровнях за последние четыре года, способствует росту спроса на норвежский экспорт и активному развитию туристического сектора.

Расходы домохозяйств увеличились на 1,6% за квартал, чему способствовал "значительный скачок" в покупках автомобилей, согласно отчету Статистического управления.

Уточнения

Норве́гия — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов, а также на архипелаге Шпицберген (Свальбард), островах Ян-Майен и Медвежий в Северном Ледовитом океане.

Валово́й вну́тренний проду́кт — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть не предназначенных для использования в производстве или дальнейшей перепродажи), произведённых за оговорённый период во всех отраслях экономики на территории конкретного государства вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

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