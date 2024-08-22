Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иностранки разгромили офис турфирмы на Пхукете
Ароматы, которых стоит избегать: что раздражает мужчин в женских парфюмах
Отправляйтесь в королевские приключения вместе с комедией "Всё могут короли"
У Брянской и Белгородской областей Киев скопил большую группировку войск
Необычные начинки для пиццы
Как защитить помидоры от заболеваний во время плодоношения
В Северной Осетии встретили бронзового призёра Олимпиады-2024 Чермена Валиева
Россия продолжает экспорт СПГ несмотря на санкции
Стоматолог Мартынова: стресс влияет на здоровье полости рта

Экономический успех Норвегии: слабая валюта помогает процветанию

Экономика Норвегии продолжает расти третий квартал подряд
1:30
Экономика

Норвегия продемонстрировала третий подряд квартал экономического роста благодаря восстановлению покупательной способности населения и слабой национальной валюте, что способствовало увеличению экспорта, сообщает Bloomberg.

Экономика Норвегии продолжает расти третий квартал подряд
Фото: commons.wikimedia.org by Kora27, CC BY-SA 4.0

Согласно данным Статистического управления Норвегии, основной внутренний валовой продукт, исключающий нефтегазовую отрасль и судоходство, во втором квартале 2024 года вырос на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Это чуть ниже прогнозируемых 0,2%, которые ожидали как центральный банк страны, так и опрошенные экономисты.

Такие результаты показывают, что Норвегия, богатая энергетическими ресурсами, справляется с последствиями высоких процентных ставок, несмотря на продолжающееся откладывание смягчения монетарной политики центральным банком. Восстановление потребления связано с замедлением инфляции и ростом заработной платы, превышающим 5%, что поддерживает покупательную способность населения. В то же время, низкий курс кроны, находящийся на минимальных уровнях за последние четыре года, способствует росту спроса на норвежский экспорт и активному развитию туристического сектора.

Расходы домохозяйств увеличились на 1,6% за квартал, чему способствовал "значительный скачок" в покупках автомобилей, согласно отчету Статистического управления.

Уточнения

Норве́гия — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов, а также на архипелаге Шпицберген (Свальбард), островах Ян-Майен и Медвежий в Северном Ледовитом океане.

Валово́й вну́тренний проду́кт — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть не предназначенных для использования в производстве или дальнейшей перепродажи), произведённых за оговорённый период во всех отраслях экономики на территории конкретного государства вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Финляндия прекратила поставки бумаги в Россию. Теперь на предприятиях проблемы

Финская компания UPM, один из крупнейших мировых игроков в целлюлозно-бумажной промышленности, снова отправляет своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

У финских компаний начались проблемы после прекращения экспорта бумаги в Россию
Баклажаны по-армянски: великолепно сочетаются с шашлыками и любыми другими блюдами
Баклажаны по-армянски: несложная в приготовлении закуска, в которую вы влюбитесь
Осенний уход за гортензиями: как правильно подготовить их к зимовке
3 культуры, которые нельзя выращивать по соседству с этим растением
Киев ради медийной "перемоги" уничтожает собственную армию Дмитрий Плотников Россия покончит с Зеленским, как с Басаевым, мирные переговоры с Украиной отменены, а не отложены Любовь Степушова ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США Олег Володин
Делаем плоский живот после 40: лучшие упражнения для кора
Разоблачение: сколько на самом деле зарабатывают дальнобойщики
Жареный картофель как в ресторане: технология приготовления на вашей кухне
Жареный картофель как в ресторане: технология приготовления на вашей кухне
Последние материалы
У Брянской и Белгородской областей Киев скопил большую группировку войск
Необычные начинки для пиццы
Как защитить помидоры от заболеваний во время плодоношения
В Северной Осетии встретили бронзового призёра Олимпиады-2024 Чермена Валиева
Россия продолжает экспорт СПГ несмотря на санкции
Стоматолог Мартынова: стресс влияет на здоровье полости рта
Эксперт Дмитрий Горин: как осенью сэкономить на отдыхе
"Парламентская газета": школы получат оборудование для мобильных классов виртуальной реальности
Шокирующие факты о сиамских кошках: их повадки точно вас удивят
Врач Анна Гончарова посоветовала делать растительное молоко самостоятельно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.