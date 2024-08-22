Россия использует "тёмный флот" для обхода санкций США

Россия продолжает экспорт СПГ несмотря на санкции

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

На фоне усиления западных санкций, направленных на сдерживание экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ), Москва прибегает к новым методам обхода ограничений, сообщает Bloomberg.

Фото: photozou.jp by 青空白帆, CC BY 2.1

Недавно был замечен третий танкер СПГ, направляющийся к арктическому заводу "Арктик СПГ 2", который находится под санкциями США. Танкер "Everest Energy", являющийся частью так называемого "темного флота", якобы собранного Россией для доставки газа покупателям, остановился в Баренцевом море к северо-востоку от Норвегии. Этот шаг следует за маневрами двух других судов, которые, как выяснилось, маскировали свои реальные местоположения, чтобы незаметно прибыть на российский завод.

Все три судна управляются компанией Ocean Speedstar Solutions, зарегистрированной в Индии, которая была создана в июне текущего года и управляет только этими судами.

Несмотря на санкции, наложенные США на "Арктик СПГ 2" в конце прошлого года, Россия, судя по всему, успешно обходит запреты, используя так называемый теневой флот.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -160 °C для удобства хранения или транспортировки.

Та́нкер — грузовое самоходное судно, предназначенное для перевозки наливных грузов.

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