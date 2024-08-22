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Канадская забастовка железнодорожников может парализовать порты США

Забастовка железнодорожников в Канаде угрожает цепочкам поставок в США
2:05
Экономика

В Канаде назревает крупная забастовка железнодорожников, которая может серьезно нарушить цепочки поставок и привести к увеличению расходов на фрахт, передаёт Bloomberg.

Забастовка железнодорожников в Канаде угрожает цепочкам поставок в США
Фото: unsplash.com by chuttersnap, PDM

Canadian National Railway Co. и Canadian Pacific Kansas City Ltd. намерены заблокировать работу более 9 000 работников профсоюза Teamsters Canada Rail Conference уже в четверг, если переговоры не дадут результатов. Американские импортеры и экспортеры уже начали перенаправлять свои грузы из канадских портов на терминалы в Южной Калифорнии и Вашингтоне, в то время как розничные компании переходят на автотранспорт для доставки срочных товаров. Спор уже затронул транспортировку таких продуктов, как пшеница, химикаты и удобрения, а железнодорожные компании начали постепенное закрытие сетей, чтобы предотвратить задержки опасных грузов.

Компании также опасаются, что союзники забастовщиков в США откажутся разгружать грузы, предназначенные для Канады, что уже произошло во время забастовки в Ванкувере в прошлом году. На фоне увеличивающегося объема грузов в портах США, которые и так находятся на пределе возможностей, ситуация становится все более напряженной.

Дополнительные расходы на перенаправление грузов и использование альтернативных маршрутов становятся значительным бременем для импортеров и экспортеров. Все это происходит на фоне продолжающихся переговоров о контрактах для 45 000 докеров, работающих на основных портах от Хьюстона до Бостона, что создает дополнительные риски для всей цепочки поставок.

Несмотря на все попытки достичь соглашения, многие аналитики считают, что забастовка может оказать значительное влияние на экономику США, ведь канадские железные дороги играют критическую роль в доставке грузов через границу. Конгресс США уже выражает обеспокоенность по поводу нарастающей перегрузки портов и связанных с этим затрат.

Уточнения

Фрахт (нем. Fracht, англ. freight) — в праве: обусловленная договором или законом плата за перевозку груза.

Профессиона́льный сою́з (сокр. профсою́з) — добровольное общественное объединение людей, связанных общими интересами по роду своей деятельности на производстве, в сфере обслуживания, культуре.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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