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Apple снова на вершине: $516,6 млрд за бренд в 2024 году

Стоимость бренда Apple выросла на 74% в 2024 году
1:28
Экономика

В 2024 году корпорация Apple вновь возглавила рейтинг самых дорогих технологических брендов, согласно отчету международной консалтинговой компании Brand Finance.

Стоимость бренда Apple выросла на 74% в 2024 году
Фото: flickr.com by Brandon Daniel, CC BY-SA 2.0

Стоимость бренда Apple за год увеличилась на 74%, достигнув рекордных $516,6 млрд. Вслед за Apple следует Microsoft, чья стоимость бренда возросла на 78% до $340,4 млрд. Третье место заняла Google с брендом стоимостью $333,4 млрд, однако данные о приросте не были предоставлены. Amazon разместилась на четвертой позиции с оценкой бренда в $308,9 млрд, показав прирост всего в 3,2%.

Особое внимание привлекает Nvidia, которая показала наиболее значительный рост среди всех компаний, увеличив стоимость бренда на 163% и поднявшись на 10-е место с оценкой в $44,5 млрд. Этот результат позволил Nvidia подняться на 19 позиций вверх по сравнению с предыдущим годом. Отчет Brand Finance подтверждает, что компании, активно инвестирующие в маркетинг и демонстрирующие высокую эффективность бизнеса, получают значительные преимущества на рынке.

Уточнения

Apple — американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента.

Microsoft Corporation — американская публичная транснациональная корпорация, один из крупнейших в мире разработчиков в сфере проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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