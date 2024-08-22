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ЕС массово скупает российское зерно перед введением пошлин

Евросоюз увеличил импорт российского зерна
1:11
Экономика

Перед тем как, ввести повышенные пошлины на российское зерно, Евросоюз значительно увеличил его импорт в июне.

Евросоюз увеличил импорт российского зерна
Фото: commons.wikimedia.org by Maxdrobot, CC0

По данным Евростата, которые проанализировало РИА Новости, объём закупок зерна из России вырос до €11,8 млн, что почти в два раза больше, чем €6,5 млн в мае.

В физическом выражении рост был менее резким: импорт составил 43,4 тыс. тонн, увеличившись с 32,8 тыс. тонн в предыдущем месяце. Эти показатели стали максимальными с марта 2023 года.

Основное увеличение коснулось поставок пшеницы, которые возросли в 2,4 раза, достигнув €9 млн, а также гречки, объёмы которой выросли в 2,6 раза, составив €720 тыс.

В июне Италия стала главным импортером российского зерна, увеличив свои закупки в пять раз до €7,2 млн.

Уточнения

Зерно́ — плод хлебных злаков, семя зерновых бобовых культур, также семя иных растений.

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья. Входит в Европейский союз и НАТО с момента их создания, является третьей по величине экономикой еврозоны.

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств. Европейский союз был создан Маастрихтским договором 7 февраля 1992 года, вступившим в силу 1 ноября 1993 года, на основе Европейского экономического сообщества и нацелен на региональную интеграцию.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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