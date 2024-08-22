Санкциями нас не победить: инфляция в России резко упала до 9,04%

Инфляция в России замедлилась до 9,04%

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

В период с 13 по 19 августа инфляция в России замедлилась до 9,04%, сообщает Минэкономразвития. Это изменение произошло на фоне предыдущего значения, которое составляло 9,07% за неделю до этого.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Таким образом, за неделю уровень инфляции снизился на 0,03 процентного пункта.

Согласно информации министерства, темпы роста потребительских цен замедлились до 0,04% за отчётный период. В то время как цены на продукты питания остались на прежнем уровне, в непродовольственном секторе наблюдался рост цен в среднем на 0,14%.

Однако в сфере услуг произошло замедление роста, что частично объясняется снижением цен на внутренние авиаперелёты.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

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