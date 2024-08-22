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Санкциями нас не победить: инфляция в России резко упала до 9,04%

Инфляция в России замедлилась до 9,04%
0:53
Экономика

В период с 13 по 19 августа инфляция в России замедлилась до 9,04%, сообщает Минэкономразвития. Это изменение произошло на фоне предыдущего значения, которое составляло 9,07% за неделю до этого.

Инфляция в России замедлилась до 9,04%
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Таким образом, за неделю уровень инфляции снизился на 0,03 процентного пункта.

Согласно информации министерства, темпы роста потребительских цен замедлились до 0,04% за отчётный период. В то время как цены на продукты питания остались на прежнем уровне, в непродовольственном секторе наблюдался рост цен в среднем на 0,14%.

Однако в сфере услуг произошло замедление роста, что частично объясняется снижением цен на внутренние авиаперелёты.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития и др.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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