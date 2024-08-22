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Катастрофа в Halliburton: кибератака парализует работу крупнейшего нефтесервиса США

Halliburton стала жертвой кибератаки
0:44
Экономика

Американская нефтесервисная компания Halliburton, крупнейшая в своей отрасли, стала жертвой кибератаки, сообщает Reuters.

Halliburton стала жертвой кибератаки
Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

Атака затронула филиал компании в Хьюстоне, штат Техас, а также международную сеть связи Halliburton. В связи с этим сотрудникам компании рекомендовано ограничить использование интернета.

Представители корпорации сообщили, что они осведомлены о возникшей проблеме, затрагивающей определённые системы компании, и активно работают над оценкой её причин и возможных последствий.

"Мы осведомлены о проблеме, затрагивающей определённые системы компании, и усердно работаем над оценкой причины и потенциального воздействия".

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия. Является ископаемым топливом (каустобиолитом). На протяжении XX века и в XXI веке нефть является одним из важнейших полезных ископаемых.

Интерне́т (англ. Internet, от англ. Internet protocol — досл. «межсетевой протокол», по первому протоколу передачи данных, который объединил отдельные компьютерные сети во всемирную сеть, «сеть сетей») — коммуникационная сеть и всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации.

Halliburton (рус. Халлибёртон) — американская транснациональная нефтесервисная компания. Компания предоставляет свои услуги в более чем 70 странах по всему миру, штаб-квартира находится в Хьюстоне, штат Техас. В списке крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год заняла 616-е место (773-е по размеру выручки, 722-е по чистой прибыли, 1430-е по активам и 515-е по рыночной капитализации).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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