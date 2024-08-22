Новый удар по экономике России: ЕС вводит жесточайшие санкции

Евросоюз готовит новые санкции против России

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз разрабатывает новые санкции против России, сообщают "Известия" со ссылкой на информацию от Еврокомиссии.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, PDM

Ожидается, что ограничения могут коснуться металлургической отрасли и рыбного промысла.

На данный момент около 80% стальных полуфабрикатов, ввозимых в ЕС, поступает из России и Украины.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев выразил мнение, что в связи с изменениями в схемах закупок и отменой квот на стальные слябы в Европе может увеличиться список российских металлургических товаров под санкциями.

Также одной из возможных мер рассматривается полный запрет на поставки свежей рыбы, включая минтая, в страны Евросоюза.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств. Европейский союз был создан Маастрихтским договором 7 февраля 1992 года, вступившим в силу 1 ноября 1993 года, на основе Европейского экономического сообщества и нацелен на региональную интеграцию.

Металлу́ргия и металлурги́я (от др.-греч. μεταλλουργέω — добываю руду, обрабатываю металлы) — область науки и техники, охватывающая процессы получения металлов из руд или других видов сырья, а также процессы, связанные с изменением химического состава, структуры и свойств металлических сплавов и производством разнообразных металлических изделий из них.

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом. Рыбы характеризуются жаберным дыханием на всех этапах постэмбрионального развития организма.

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