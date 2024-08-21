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Стоит ли заводить банковскую карту ребёнку? Преимущества и недостатки

Нужна ли банковская карта ребёнку
1:00
Экономика

Детская банковская карта может стать полезным инструментом для родителей, позволяющим контролировать расходы ребёнка и развивать его финансовую грамотность.

Нужна ли банковская карта ребёнку
Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, CC BY 4.0

Однако, как отметила финансовый консультант Анна Тюрнева в интервью для издания Москва 24, есть несколько важных аспектов, которые стоит учитывать.

Она подчеркнула, что одним из главных преимуществ такой карты является возможность оперативно предоставить ребенку необходимую сумму денег в экстренной ситуации.

При оформлении карты важно подключить функцию СМС-информирования, чтобы родители могли получать уведомления о совершённых покупках. Это позволит им отслеживать, когда и сколько было потрачено.

Такой подход способствует контролю над расходами ребенка и помогает ему развивать финансовую грамотность. Родители смогут видеть, насколько рационально ребёнок использует деньги, и объяснять, как делать более выгодные покупки.

Уточнения

Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии), для которой законодательно установлены как специфичные возможности по операциям с денежными средствами, так и ограничения на виды деятельности.

Ба́нковская ка́рта (англ. bank card) — пластиковая, металлическая или виртуальная карта, обычно привязанная к одному или нескольким расчётным счетам в банке.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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