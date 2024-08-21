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Свердловская область стала крупнейшим должником России: госдолг превысил 100 миллиардов

Госдолг Свердловской области превысил 100 миллиардов рублей
1:00
Экономика

Свердловская область вышла на передовые позиции среди российских регионов по величине государственного долга. Согласно информации от Министерства финансов, долг региона превысил 100 миллиардов рублей.

Госдолг Свердловской области превысил 100 миллиардов рублей
Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, CC BY-SA 4.0

На данный момент Свердловская область стала одним из крупнейших должников в стране. По последним данным, госдолг увеличился на 1,2 миллиарда и сейчас составляет 104,7 миллиарда рублей.

Минфин сообщил, что в июле текущего года долг области был зафиксирован на уровне 103,5 миллиарда рублей, а теперь он достиг 104,7 миллиарда, сообщает "Царьград".

Таким образом, Свердловская область занимает шестую позицию в антирейтинге региональных должников, в то время как первое место принадлежит Московской области с долгом в 253,7 миллиарда рублей.

Уточнения

Свердло́вская о́бласть — субъект Российской Федерации, занимающий часть территорий Среднего и Северного Урала, а также Западной Сибири. Входит в состав Уральского федерального округа, является частью Уральского экономического района. Административный центр — город Екатеринбург.

Моско́вская о́бласть (неофициально — Подмоско́вье) — субъект Российской Федерации, входящий в состав Центрального федерального округа. Административный центр Московской области — город Москва (не входит в состав области), часть органов административной власти области расположена в Красногорске. По численности населения превосходит все остальные субъекты федерации, уступая только Москве.

Госуда́рственный долг — результат финансовых заимствований государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета и задействованных государственных гарантий по долгам частных и государственных компаний.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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