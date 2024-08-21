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Супертанкеры спасают Европу от топливного кризиса: что происходит с рынком

Супертанкер доставил дизтопливо в Европу
1:11
Экономика

По информации от Франкфуртской биржи, одной из крупнейших в Европе, цена дизельного топлива достигла минимального уровня с июня 2023 года, опустившись до $697 за тонну. В то время как в марте-апреле этого года стоимость дизеля достигала $880, пишет EADaily.

Супертанкер доставил дизтопливо в Европу
Фото: photozou.jp by 青空白帆, CC BY 2.1

Очевидно, что снижение цен связано с увеличением объёмов импорта топлива. Bloomberg сообщает, что трейдеры начали использовать супертанкеры, способные перевозить до 2 миллионов баррелей. Согласно данным Vortexa, один из таких танкеров уже доставил дизельное топливо в Европу, второй прибыл в терминал, а третий сейчас движется по Средиземному морю.

Bloomberg также отмечает, что в дополнение к супертанкерам, в европейские порты направляются 27 танкеров класса Suezmax, каждый из которых может перевозить до 1 миллиона баррелей топлива.

Супертанкеры обычно применяются для транспортировки нефти, но теперь их начали использовать для доставки нефтепродуктов после того, как поставки с Ближнего Востока стали более дорогими. 

Уточнения

Та́нкер — грузовое самоходное судно, предназначенное для перевозки наливных грузов. Танкеры эксплуатируются на речных и морских водных путях и могут иметь различные размеры и грузоподъемность от 150 тонн до 500 тыс. тонн. Наиболее распространены танкеры для перевозки нефти и нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и продукции химической промышленности.

Бли́жний Восто́к — историческое название региона, расположенного большей частью в Западной (Передней) Азии и частично в Северной Африке, на границе с Южной и Восточной Европой. Название этому ближайшему к ним восточному региону было дано европейцами.

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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