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Грузия потратит 216 миллионов на российские локомотивы: контракт уже заключили

Грузинская железная дорога заключила контракт на покупку локомотивов у России
1:04
Экономика

Грузинская железная дорога заключила контракт на приобретение российских локомотивов на сумму 216 миллионов лари (свыше 7 миллиардов рублей), пишет EADaily.

Грузинская железная дорога заключила контракт на покупку локомотивов у России
Фото: Openverse by Dima st bk, CC BY-SA 4.0

Как сообщает неправительственная организация Liberty Institute, из бюджета Грузии было переведено 80 519 105 долларов компании ООО "Георгия", которая, в свою очередь, закупила 10 локомотивов у завода "Уральские локомотивы".

В организации подчёркивают, что этот завод находится под пристальным вниманием президента России Владимира Путина. Так, 15 февраля Путин посетил завод, ознакомился с его работой и осмотрел электровозы.

По данным грузинского издания Sova, ООО "Георгия" стало единственным участником тендера на поставку магистральных электровозов. Владелец компании имеет тесные связи с партией "Грузинская мечта" и является её спонсором с 2017 года.

Уточнения

«Грузинская мечта» — правящая политическая партия Грузии с 2012 года по настоящее время. Была основана 7 мая 2012 года грузинским бизнесменом Бидзиной Иванишвили. «Грузинская мечта» была главным соперником партии «Единое национальное движение» на парламентских выборах в 2012 году.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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