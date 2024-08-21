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Как собрать ребёнка в школу в 2024 году выгодно: цены в сетевых магазинах ниже

Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2024 году
1:06
Экономика

В 2024 году минимальная стоимость набора школьных товаров в крупных российских торговых сетях оказалась значительно ниже средних показателей по стране.

Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2024 году
Фото: pexels.com by Tookapic, PDM

По данным агентства "Прайм" с ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), цена набора для мальчика составляет 6254 рубля, а для девочки — 5949 рублей.

Аналитический сервис "Платформа ОФД" ранее оценил средние затраты на приобретение аналогичного набора в 14 926 рублей. Таким образом, стоимость комплектов в сетевых магазинах оказалась в 2,3 раза ниже среднего уровня по стране, как отмечает АКОРТ.

Набор включает в себя канцтовары, школьную форму (рубашка, брюки, носки, ботинки для мальчиков; блузка, сарафан, колготки, туфли для девочек), а также спортивную одежду (кроссовки, чешки, футболка, спортивные брюки) и школьный ранец.

Уточнения

Шко́ла (через пол. szkoła, из лат. schola, от греч. σχολή — «досуг») — учебное заведение для получения общего образования. В широком смысле слово может применяться к названию любого образовательного учреждения (музыкальная школа, художественная школа, спортивная школа — ДЮСШ, школа боевых искусств и т. д.).

Ассоциация компаний розничной торговли — некоммерческая ассоциация, включающая в себя крупные торговые сети России.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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