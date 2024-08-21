Сладкая жизнь закончилась: ЕС ограничивает импорт мёда из Украины

Евросоюз вводит ограничения на импорт украинского мёда

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз объявил о введении ограничений на импорт украинского мёда. Это связано с превышением ранее установленных лимитов ввоза.

Фото: Freepik by Racool_studio, PDM

Об этом сообщает агентство "Прайм", ссылаясь на документ, опубликованный в официальном журнале ЕС.

С сегодняшнего дня возобновляются пошлины на ввоз мёда из Украины в страны ЕС. Это решение принято из-за того, что достигнут предел ввоза в 44 тысячи тонн.

Ограничения будут действовать до конца текущего года. Начиная с января 2025 года и до 5 июня 2025 года, пошлины будут взиматься при достижении нового лимита в 18,5 тысячи тонн, как указано в журнале.

Напомним, что два года назад Евросоюз принял решение о введении свободного беспошлинного импорта украинских товаров.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств. Европейский союз был создан Маастрихтским договором 7 февраля 1992 года, вступившим в силу 1 ноября 1993 года, на основе Европейского экономического сообщества и нацелен на региональную интеграцию.

Украи́на (укр. Україна, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире). Общая площадь — 603 549 км² (44-е место в мире); крупнейшее по площади государство, полностью находящееся в Европе.

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми. Натуральный пчелиный мёд представляет собой частично переработанный в зобе медоносной пчелы (Apis mellifera) нектар, либо сахаристые выделения некоторых растений (медвяная роса), или некоторых, питающихся соками растений, насекомых (падь).

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