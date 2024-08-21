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Евросоюз наносит удар по Китаю: пошлины на электромобили спровоцируют глобальный конфликт

Высокие пошлины ЕС на китайские электромобили могут спровоцировать торговую войну
1:06
Экономика

Эксперты отмечают, что высокие импортные пошлины Евросоюза на электромобили, произведённые в Китае, могут привести к потере доходов китайскими промышленными предприятиями, которые могут составить до $9,5 млрд в год.

Высокие пошлины ЕС на китайские электромобили могут спровоцировать торговую войну
Фото: unsplash.com by chuttersnap, PDM

Они также предупреждают, что такое решение может спровоцировать торговую войну между Китаем и ЕС, сообщает агентство "Прайм".

Еврокомиссия 20 августа заявила, что близится завершение работы над проектом введения окончательных импортных пошлин на китайские электромобили, которые могут варьироваться от 17% до 36,3% в зависимости от производителя.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий подчеркнул, что введение Евросоюзом высоких пошлин на китайские электромобили может спровоцировать торговую войну между ЕС и КНР, аналогичную той, которая ранее развязалась между США и Китаем во время президентства Дональда Трампа.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств (9 598 962 км2), уступая России, Канаде и США, а по численности населения — 1 411 750 000 жителей (без Тайваня, Гонконга и Макао) — второе после Индии. Уровень урбанизации равен 65 %.

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств. Европейский союз был создан Маастрихтским договором 7 февраля 1992 года, вступившим в силу 1 ноября 1993 года, на основе Европейского экономического сообщества и нацелен на региональную интеграцию.

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.

Эле́ктромоби́ль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями (электропривод) с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумулятор).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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