Никогда не берите этот вид кредита: последствия будут печальные

Россиян предостерегли от необдуманных кредитов

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовый эксперт Ольга Сыса предупредила, что россияне, берущие кредиты на импульсивные покупки или для погашения уже существующих займов, могут столкнуться с серьёзными рисками. Об этом сообщает "Абзац".

Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur, CC BY-SA 4.0

Сыса также подчеркнула важность осознанного подхода к кредитам, рекомендуя использовать их только для приобретения действительно нужных вещей, таких как жильё или образование. При этом, если заёмщик не уверен, как будет выплачивать задолженность, это может привести к увеличению кредитной нагрузки и вызовет дополнительный стресс.

В свою очередь, доцент кафедры финансового контроля и аудита РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко отметила, что многие люди не осознают уровень своей финансовой нагрузки. Она напомнила, что при оформлении кредита важно учитывать, что ежемесячные платежи не должны превышать 40 процентов от дохода семьи.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем. Фактически, кредит является юридическим оформлением экономического обязательства.

Заём (неправильно займ) — вид обязательственных отношений, договор, согласно которому одна сторона (заимодавец) передаёт или обязуется передать в собственность или управление другой стороне (заёмщику) деньги, ценные бумаги или товары, определённые родовыми признаками (например: числом, весом, мерой), а заёмщик обязуется возвратить равную сумму денег или равное количество вещей или ценных бумаг того же рода и качества.

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