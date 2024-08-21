Белорусская продукция захватывает российский рынок: топ популярных товаров

Чем Белоруссия торгует с Россией: топ популярных товаров

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Список наиболее востребованных товаров из Белоруссии, поставляемых в Россию, включает сыры, творог, сливочное масло, а также легковые и грузовые автомобили, тракторы и запчасти к ним.

Фото: commons.wikimedia.org by SKopp, CC BY-SA 4.0

Об этом сообщил заместитель председателя Белстата Тимофей Жигарев, чьи слова приводятся в материале "БелТА".

Среди товаров, пользующихся спросом в России, также отмечаются телевизоры, устройства на жидких кристаллах, лазеры и изделия из чёрных металлов.

По данным, опубликованным специалистом, общий товарооборот между Белоруссией и Россией в первом полугодии составил 25,1 миллиарда долларов, что на 6,4 процента превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Уточнения

Белору́ссия или Белару́сь (бел. Беларусь, МФА: ), официальное название — Респу́блика Белару́сь (бел. Рэспубліка Беларусь, МФА: ) — государство в Восточной Европе. Население на 1 января 2024 года составляет 9 155 978 человек, территория — 207,6 тыс. км². Занимает 97-е место по количеству населения и 84-е — по территории в мире.

Национальный статистический комитет Республики Беларусь (Белста́т; бел. Нацыянальны статыстычны камітэт Рэспублікі Беларусь) — республиканский орган государственного управления в области государственной статистики.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.