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Белорусская продукция захватывает российский рынок: топ популярных товаров

Чем Белоруссия торгует с Россией: топ популярных товаров
0:51
Экономика

Список наиболее востребованных товаров из Белоруссии, поставляемых в Россию, включает сыры, творог, сливочное масло, а также легковые и грузовые автомобили, тракторы и запчасти к ним.

Чем Белоруссия торгует с Россией: топ популярных товаров
Фото: commons.wikimedia.org by SKopp, CC BY-SA 4.0

Об этом сообщил заместитель председателя Белстата Тимофей Жигарев, чьи слова приводятся в материале "БелТА".

Среди товаров, пользующихся спросом в России, также отмечаются телевизоры, устройства на жидких кристаллах, лазеры и изделия из чёрных металлов.

По данным, опубликованным специалистом, общий товарооборот между Белоруссией и Россией в первом полугодии составил 25,1 миллиарда долларов, что на 6,4 процента превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Уточнения

Белору́ссия или Белару́сь (бел. Беларусь, МФА: ), официальное название — Респу́блика Белару́сь (бел. Рэспубліка Беларусь, МФА: ) — государство в Восточной Европе. Население на 1 января 2024 года составляет 9 155 978 человек, территория — 207,6 тыс. км². Занимает 97-е место по количеству населения и 84-е — по территории в мире.

Национальный статистический комитет Республики Беларусь (Белста́т; бел. Нацыянальны статыстычны камітэт Рэспублікі Беларусь) — республиканский орган государственного управления в области государственной статистики.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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